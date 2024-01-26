Как работают патрули времени

Путешествия во времени — один из древнейших сюжетов, который появился ещё тогда, когда фантастика не выделилась в самостоятельный жанр, да и вообще литературных жанров было раз-два и обчёлся. А с каким огромным количеством новых искушений сталкиваются те, кому в руки попадает машина времени: посмотреть на динозавров, познакомиться с Леонардо да Винчи, узнать, кто же на самом деле писал шекспировские пьесы… В конце концов, всегда можно убить Гитлера!

Временные парадоксы, раздавленные бабочки, зачатие собственного дедушки, постоянные убийства Гитлера — рано или поздно эту вакханалию кто-то должен остановить. Тут на сцену выходит Полиция времени, Патруль времени, Хроностража… У этих служб десятки имён, тысячи лиц — и одна цель: следить, чтобы временному потоку не был нанесен ущерб.

Дорога без возврата

Первые путешествия во времени совершались, как правило, в один конец — в будущее. Причем не столько по воле путешественника, сколько по незнанию. Примеров тому множество. Например, индийский царь Какудми и его дочь Ревати отправились в паломничество на небо к Брахме, дабы спросить бога, за кого же умницу-красавицу выдать замуж. Бога пришлось подождать — а потом паломники обнаружили, что за время недолгого ожидания внизу прошло уже 27 чатур-юг (одна чатур-юга — 4 320 000 лет). Все женихи, понятное дело, за это время самоликвидировались, да и с замужеством тоже возникли проблемы: поскольку Ревати родилась миллионы лет назад, она оказалась высоковатой по сравнению с нынешними людьми, так что её пришлось стукнуть по голове плугом, чтобы уменьшилась.

Чуть мягче судьба обошлась с законоучителем и чудотворцем Хони Ха-Меагелем и охотником Рип ван Винклем. Первый — как гласит Талмуд — уснул в скалах на семьдесят лет, а когда проснулся и поведал свою историю людям, никто ему не поверил. Второй, о котором повествует рассказ Вашингтона Ирвинга, тоже задремал в горах — но «лишь» на двадцать лет. А ещё были семь отроков Эфесских — они не умерли в замурованной пещере, а уснули почти на двести лет и пробудились в V веке, а потом снова погрузились в сон, но уже до Судного дня. И множество персонажей различных фольклорных произведений — от древнекитайских легенд до европейских сказок, — которые смотрели на играющих в го мудрецов, угостились гномьей настойкой и заснули, плясали на полянке с фейри и так далее… а потом обнаружили, что за это время прошли дни, а то и годы.

Разумеется, последствия подобных путешествий не затрагивали никого, кроме самого уснувшего, протанцевавшего или засмотревшегося, и его родных, у которых условно муж или отец вышел покурить и пропал.

А вот рассказы о вояжах в прошлое появились сравнительно недавно — лишь в XVIII веке. Да и в тех путешествия происходили по большей части случайно. Можно было, например, залететь в XV век благодаря калошам счастья (одноименный рассказ Ганса Христиана Андерсена) или в XVI — с помощью часов, которые пошли вспять (одноименный рассказ Эдварда Пейджа Митчелла). Получалось немного наивно, очень морализаторски — и совершенно безопасно для временного потока.

Однако, распробовав тему путешествий во времени, авторы не только стали все лучше прорабатывать технологию перемещений и связанные с ними коллизии (в том числе комические), но и задумались над тем, что такое время и — самое главное — как на него могут повлиять подобные хронопрыжки.

О тех, кто ответил на этот вопрос «никак», мы здесь рассказывать не будем.

Ответ же «существенно» не только породил кучу сюжетов о временных парадоксах и попытках изменить ход истории (удачных и нет), но и стал причиной размышлений: а что, если существует специальная структура, которая следит, чтобы временной поток не менялся с калейдоскопической частотой?

Желающих покопаться шаловливыми ручками в прошлом немало — как одиночек, так и целых организаций. К последним относится, например, орден Хроноса из романа Бена Элтона «Время и снова время» — он был создан в Тринити-колледже и имел целью ни много ни мало предотвратить Первую мировую войну.

Злые полицейские

Одним из первых тему патрулей времени раскрыл Генри Бим Пайпер в своем цикле «Паравремя» (потом его работу продолжил Джон Ф. Карр). Вселенная с бесконечным количеством временных линий, со своим ходом событий в каждой — и возможностью путешествовать между ними: сейчас это уже кажется банальностью, но в конце 1940-х идея выглядела свежей и перспективной.

В коротком цикле (несколько рассказов и один роман) Пайпер не ограничился повествованием о путешествиях во времени — он придумал и тех, кто смотрит, чтобы те самые путешествия не имели критических и непоправимых последствий. Прежде всего это Комиссия, которая следит за паравременем, и Полиция паравремени, которая обеспечивает соблюдение закона: никто, кроме цивилизации Домашней временной линии, не должен знать о паравремени. Полиция обладает полнотой власти — на свое усмотрение может казнить нарушителей без суда. У неё даже есть своя временная шкала! Однако и занимается Полиция достаточно серьезными вещами — например, пресечением торговли рабами, которых привозят из других временных шкал.

Несмотря на то что организационные моменты, касающиеся Полиции паравремени, проработаны не очень глубоко, это был уже существенный шаг вперед. Историю спасали не одинокие рейнджеры или энтузиасты, достигшие вершин моральных и философских устоев, а полноценная система, работающая исключительно на поддержание священной темпоральной стабильности.

Возможно, именно циклом Пайпера вдохновлялся Сирил М. Корнблат, автор рассказа «Мошенник во времени» (1953) — там персонаж выдавал себя за полицейского времени… пока за ним не пришли настоящие полицейские. И не ликвидировали его.

Надо сказать, патрули времени в целом действуют довольно радикально. Может, они просто привыкли, что время есть кладбище и что каждый человек рано или поздно умрет, а потому, как правило, не склонны к сантиментам.

Взять, например, рассказ Фредерика Брауна «Машина времени» (1961); выходили также переводы под названиями «О времени и Юстейсе Уивере» и «Три короткие счастливые жизни Юстаса Вивера».

— Полиция времени, — представился брюнет за обоих. — Из двадцать пятого века. Направлены покарать вас за преступное злоупотребление машиной времени. — Н-но я еще н-не д-делал ставок, — заикаясь, пролепетал Уивер. — Да, не успели, — согласился блондин. — И когда мы вовремя обнаруживаем, что кто-то из вас, изобретателей машины времени, только собирается нажиться с ее помощью, то на первый раз ограничиваемся предупреждением. Однако мы предусмотрительно заглянули в ваше прошлое — и что же? Вы сразу же пустили свою машину времени в ход, чтобы украсть деньги из магазина. А это в любом веке преступление. Фредерик Браун «Машина времени», пер. А. Обухов

Автор ограничивается этим описанием — и упоминанием того, что Уивера доблестные темпоральные полицейские пристрелили. Однако отсюда все равно можно понять, что данная полиция, судя по всему, вовремя получает информацию о том, что где-то создана машина времени — и, более того, создана явно не с научными целями. Агенты выслеживают преступника, создают «нейтрализующую зону» вокруг него (чтобы тот не воспользовался машиной) и исполняют наказание.

Правда, их методы вызывают недоумение — кража (даже не убийство Гитлера!) не настолько страшное преступление, чтобы казнить человека на месте. Наверное, в этом есть резон — припугнуть колеблющихся, — однако тайная казнь под трибунами ипподрома не тянет на урок другим временным преступникам.

Однако, возможно, урок должны усвоить читатели: такая суровость показывает, что со временем шутки плохи. И скажите спасибо, что живете в той реальности, какая есть сейчас, а не какую вам обеспечили легкомысленные пройдохи или идеалисты.

Читайте также Путешествия во времени в аниме Вы замечали, как отличаются истории о путешествиях во времени в западной фантастике и в аниме?

Главный патруль

Пожалуй, наибольший вклад в разработку темы внес Пол Андерсон со своим циклом «Патруль времени». Небольшой по объему — всего одиннадцать рассказов и повестей, — он создавался целых сорок лет, с 1955 по 1995 год.

Прежде всего, Андерсон отходит от концепции, которую часто называют эффектом бабочки — он отсылает к рассказу Рэя Брэдбери «И грянул гром…» (хотя на самом деле это термин из естественных наук, относящийся к хаотическим системам). У Брэдбери течение времени нестабильно — достаточно в эпоху динозавров раздавить бабочку, чтобы в настоящем изменилась орфография, а на выборах победил другой кандидат. Во вселенной Андерсона поток времени более устойчив: временная инерция способна поглотить незначительные искажения. Например, если путешественник во времени убил и съел овцу, то тигр, который должен был сожрать именно эту овцу, не умрет от голода, а найдет другую добычу. А вот серьезные изменения в прошлом (те же убийства или спасение исторических фигур) могут повлечь за собой значительные потрясения в настоящем и переписывание будущего — с чем и борются патрули.

Собственно, в реальности Брэдбери патрули времени не могли бы существовать — они бы сами затоптали не одну бабочку!

Андерсон создаёт концепцию некой полицейской организации, которая присматривает за путешественниками во времени. Однако её функции не ограничиваются наказаниями — она может как карать нарушителей, так и помогать терпящим бедствие. Набирают туда по объявлениям, народ там работает из разных эпох, так что коллектив получается пёстрый, но постоянный.

Задача Патруля — сохранить историю в первозданном виде. Даже если очень хочется избавиться от братоубийственных войн (в частности, убить Гитлера!) — ни в коем случае нельзя поддаваться искушению. Ведь именно такая история, какая есть, создала нас такими, какие мы есть. А такие мы положим начало сверхрасе данеллиан, которые и создадут Патруль!

Данеллиане — это часть будущего… <…> Они настолько же отстоят от нас, насколько мы — от тех насекомоядных, которые станут нашими предками. <…> Данеллиане вмешались, потому что под угрозой оказалось само их существование. Для них темпоральные путешествия стары как мир, причем глупости, алчности и безумию не раз представлялась возможность проникнуть в прошлое и вывернуть историю наизнанку. Данеллиане не хотели запрещать эти путешествия (ибо это одна из составных частей того комплекса явлений, который привел к появлению их самих), но были вынуждены регулировать их. <…> Тогда же, для поддержания порядка в этой сфере, был создан Патруль Времени. Пол Андерсон «Патруль времени», пер. Н. Науменко

Фактически Андерсон сформулировал основные положения того, как функционируют хронополиции, — их использовали последующие авторы.

Ваша работа будет протекать в основном в ваших собственных эпохах — если вы не получите статуса агента-оперативника. <…> Иногда вам придется помогать темпоральным путешественникам, столкнувшимся с теми или иными трудностями, иногда — выполнять особые задания, становясь на пути новоявленных конкистадоров — политических, военных или экономических. Бывает и так, что зло уже свершилось; тогда, по горячим следам, Патруль предпринимает контрмеры, которые должны вернуть ход истории в нужное русло. Пол Андерсон «Патруль времени», пер. Н. Науменко

Новобранцы в Патруль набираются из тех, кто жил не раньше XVII века — времени научной революции, то есть из людей, уже способных воспринять концепцию путешествия во времени. Именно это неоднократно нарушали другие авторы — многие поддавались искушению ввести в команду колоритного римского легионера или даже неандертальца. Когда комическому персонажу на пальцах объясняют азы привычного нам мира — и он в последний момент спасает всю такую умную и современную команду, — это банальный, но такой соблазнительный сюжетный прием!

Кто хранит хранителей?

Во многих хронополициях уже сложно увидеть андерсоновскую базу — их авторы моделируют новый уникальный концепт и вписывают его в контекст уже своей вселенной.

В число самых проработанных патрулей времени входит Time Variance Authority — Управление временными изменениями из комиксов Marvel, в частности сериала «Локи». Безграничное могущество TVA таково, что ее рядовые сотрудники используют Камни Бесконечности в качестве пресс-папье! А вселенные, которые перестали существовать после вмешательства TVA, попадают в особую комнату в офисе Управления.

Цели у TVA классические — пресекать временные преступления, изменение истории и появление разветвленных временных линий.

Официальная (пропагандистская) версия возникновения TVA такова: три могущественных существа, Хранители Времени, остановили смертоносную войну между мирами мультивселенной и соединили их в один священный таймлайн. TVA было создано, чтобы следить за порядком: ее сотрудники должны не допускать образования альтернативных вселенных, а это происходит, когда по чьей-то вине история отклоняется от спланированного Хранителями течения. Если вмешательство вовремя не пресечь, то альтернативные вселенные снова погрузятся в войну, которая уничтожит всё сущее. Так что TVA действует достаточно радикально — виновник (его называют «вариант») и новое ответвление попросту ликвидируются. Ну или в крайнем случае «вариант», если он важен для мультивселенной, оказывается в длительном заключении.

В комиксах TVA выступает в несколько пародийном виде. Чего только стоят попытки бюрократов судить супергероев или то, что их менеджеры все на одно лицо — и это лицо редактора Marvel Марка Грюнвальда, эксперта по внутренней хронологии вселенной.

Притом выглядит организация по-кафкиански впечатляюще: безликие клоны-хрономониторы, каждый из которых наблюдает за своей вселенной (а если возникает новая временная линия, под нее тут же создаётся отдельный сотрудник); менеджеры, которые решают, какой из временных парадоксов достоин более пристального внимания; охотники и минитмены, которые ловят «вариантов»; агенты, которые координируют действия охотников; и, наконец, судьи, которые выносят приговоры «вариантам».

Без пафоса не обходится: «От имени Управления временными изменениями я арестовываю вас за преступления против священной хронологии!»

В комиксах с TVA пересекались многие персонажи. Например, Фантастическая четверка попалась ему после того, как с помощью путешествий во времени спасла свою вселенную. А Человек-паук (точнее, та его версия, где в теле Паркера находился доктор Октавиус) вообще оказался в эпицентре событий: один из детей Фонда будущего, за которыми он приглядывал, изобрел вундервафлю, что должна была вскорости вызвать разрыв временного континуума, — и это, конечно, не ускользнуло от внимания TVA.

Бюрократическая машина времени

С классической же целью — сохранения истории и защиты временного потока — создан в далеком будущем (настолько далеком, что мир превратился в утопию без войн и раздора) Отряд времени в одноимённом мультсериале. Только вот методы достижения цели у них нестандартные — потому что и в прошлом происходят нестандартные вещи. Исторические личности вдруг начинают вести себя странно, принимать неожиданные решения — словно наотрез отказываясь идти по привычному нам пути. Так что членам Отряда времени приходится погружаться в прошлое — и направлять великих в нужную сторону. Иногда даже силой. Но чаще хитростью. Группы образуются разношерстные — в них наравне с опытными офицерами входят роботы (в том числе устаревших моделей), есть даже восьмилетний мальчик. В общем, исторический бардак разгребает полиция, где творится не меньший бардак.

Совершенно иной, высший уровень — когда полиция времени имеет статус правительственной организации. Как, например, в испанском сериале «Министерство времени». Цель Министерства, как и многих других патрулей, — не допустить изменений во времени, «потому что может стать еще хуже». Так что даже оказавшись в шаге от возможности убить Гитлера (или хотя бы диктатора Франко), его сотрудники отказываются это делать — ибо нельзя, противоречит.

Любопытный нюанс: перед нами исключительно испанское правительственное учреждение, которое действует лишь на территории Испании, включая Испанскую империю со всеми её колониями, и только во временной линии Испании — от эпохи Римской империи до наших дней. Даже их аппаратура — мобильные, позволяющие связываться с отправившимися в прошлое сотрудниками, — работает только тогда, когда агенты остаются на территории Испании. В этом серьёзное отличие Министерства времени от множества других хронопатрулей, которые легко перемещаются из современных США к египетским пирамидам, французским королям и кострам инквизиции, не пользуясь даже загранпаспортом.

В сериале, великолепном с точки зрения исторического (и патриотического) образования, то, как работает учреждение, показано несколько наивно — в первых сериях оно напоминает большую дружную семью. Шоу балансирует на грани комедии и даже сатиры — особенно это проявляется в образе самого Министерства, типичного госучреждения с проблемами недофинансирования и недоукомплектованности.

Конечно, помимо упомянутых организаций, есть и другие патрули времени. Лолф и Дангрен — бойцы отдела по борьбе с временными аномалиями из 207012 года («Гравити Фолз»), исторические монахи из Плоского Мира, Корпус времени из произведений Роберта Хайнлайна, Комиссия времени («Академия Амбрелла»), организация «Вечность», управляющая целыми эпохами («Конец Вечности» Айзека Азимова), Служба времени («Бесчисленные времена» Джона Браннера), Пекс-Центр из рассказа Кейта Лаумера «Берег динозавров»…

От полиции времени отстоят отдельные энтузиасты или даже инициативные группы, которые самостоятельно разбираются с временными проблемами. Тут имеет значение важный нюанс: если Министерство времени или любая подобная организация, созданная государством либо иной крупной структурой, имеет хотя бы примерный кодекс и инструкции (нередко написанные кровью в буквальном смысле слова) — то за энтузиастами никто не следит. И никто не может точно сказать, верно ли их понимание «правильности» временного потока. И не вмешиваются ли они в него сами, меняя историю того, как меняли историю?

Издержки профессии

Разумеется, предотвращать временные преступления — дело небезопасное. Сотрудников полиции времени мало того что могут пристрелить (забить дубинками, заколоть на дуэли) — нередко временные колебания не проходят бесследно для их психики. Что и случается с «мистерами Карточками», стражами временных порталов в романе Стивена Кинга «11/22/63».

Человек — а мы люди, не пришельцы, не какие-то сверхъестественные существа, если вам такое вдруг подумалось, — не создан для того, чтобы хранить у себя в голове множество нитей реальности. Это не похоже на использование собственного воображения. Совсем не похоже. У нас проходят тренинги, конечно, но все равно чувствуешь, как это тебя разъедает. Словно кислота. Стивен Кинг «11.22.63», пер. В. Вебера

Герой Кинга “в конце концов, понял смысл карточки, которая была у этого мужчины (и его предшественника с пропитым мозгом). Они были наподобие тех бейджей, которые носят работники атомных электростанций. Только вместо уровня радиации эти карточки мониторят… что? Разум? Если цвет зеленый, значит, шарики в твоей голове все на месте. Желтый — ты их начал терять. Оранжевый — вызывай людей в белых халатах. А когда твоя карточка становится черной…«

Зубастые стражи

Также отдельно нужно упомянуть тех стражей времени, для которых это не профессия, а суть бытия. Их не нанимают, у них нет зарплаты, удостоверения и кодекса поведения. Они просто есть — потому что существует время и его течение можно нарушить.

Прежде всего, это, конечно же, лангольеры из одноименного романа Стивена Кинга.

Брайан и Ник одновременно вскрикнули. Показалось, что лица мелькнули в нижней части несущихся шаров, чудовищные и чуждые лица. Они трепетали и искажались в гримасах: крохотные рудиментарные глазки и огромные пасти — полукруги, усеянные жадными подвижными зубами. Они жрали на ходу, выедая в окружающем мире узкие полосы. Стивен Кинг «Лангольеры», пер. Д. Згерского, А. Корженевского, А.Мясникова

Кинг вообще не объясняет, что такое лангольеры — даже имя они получают по страшилке, которую рассказывал отец одного из персонажей. Второй персонаж высказывает свои догадки: «То, что происходит с сегодняшним днем, когда он становится вчерашним. Что происходит с настоящим, когда оно становится прошлым. Оно ждет — мертвое, пустынное, заброшенное. Ждет их, хранителей времени, всегда бегущих позади, очищающих от хлама самым эффективным способом — пожирая его».

Лангольеры не уничтожают специально тех, кто нарушает ход времени, — они всего лишь мусорщики, которые могут вместе с хламом ликвидировать случайно попавшую туда ценную вещь или живое существо (коими и оказались герои романа, пассажиры самолета, попавшего во временную петлю).

Именно к этим существам отсылает внешность Шлимипантса — персонажа сериала «Рик и Морти» (он дебютирует в первом эпизоде второго сезона, затем появляется в пятом эпизоде четвертого). Это полицейский, который охраняет мультивселенную от искривления пространства-времени и притом выглядит как гибрид мошонки и лангольера. От последнего он получил гигантский рот, полный огромных зубов. Однако Шлимипантс — полноценный сотрудник службы времени, а не безмозглое существо.

Кроме лангольеров подобными уборщиками могут быть названы сущности из «Гончих Тиндалоса» Фрэнка Белнапа Лонга (первый рассказ из «Мифов Ктулху», написанный не Говардом Лавкрафтом) — кровожадные твари, которые чуют героя, путешествовшего сквозь время слишком много и далеко. Они не наказывают его за самоуправство и не уничтожают как ошибку во временном потоке — просто жрут, потому что им хочется жрать людей. Но их внимание герой привлек именно потому, что переместился туда, куда (и когда) не следовало.

Можно ли называть этих существ патрульными времени? Вероятно, да — если предположить, что они созданы самим временем для саморегуляции. Своеобразные временные лейкоциты, которые борются с «инфекцией» — несанкционированными вторжениями или изменениями.

* * *

Полиция времени, несмотря на кажущуюся романтичность, достаточно серьезное и даже скучное учреждение. В чем-то она похожа на гибрид службы по борьбе с экономическими преступлениями и отдела внутренних расследований. Да, здесь есть риск для жизни и нарушителей нередко приходится ликвидировать — но притом работа эта весьма однообразна и пресна, так как нарушители обычно лезут в одни и те же места (Гитлер!) и совершают одинаковые ошибки. Но кто-то должен ее делать.