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    #космонавтика #научная фантастика #Энди Вейер

    Энди Вейер «Проект “Аве Мария”». НФ в духе оптимизма

    16 февраля 2022
    16.02.2022
    5409
    3 минуты на чтение
    #космонавтика #научная фантастика #Энди Вейер

    Человек с амнезией, позже выясняющий, что его зовут Райланд Грейс, выходит из искусственной комы на борту космического корабля, движущегося в неизвестном герою направлении. На соседних койках лежат два трупа неудачливых космонавтов, не сумевших перенести кому. Теперь герою нужно выяснить, кто он, где он, как здесь очутился и что происходит. А чуть погодя спасти человечество. Если разберётся как.

    Энди Вейер «Проект “Аве Мария”»

    Andy Weir
    Project Hail Mary
    Роман
    Жанр: научная фантастика
    Выход оригинала: 2021
    Переводчик: О. Акопян
    Издательство: «АСТ», 2021
    Серия: «Фантастика: классика и современность»
    Возрастной рейтинг: 16+
    576 с., 10 000 экз.
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    Самый новый роман Энди Вейера уже стал бестселлером на Западе и с большой вероятностью будет популярен у нас. Вейер учёл ошибки прошлой книги и достоинства дебютной. Те, кому полюбился «Марсианин», без всякого сомнения, оценят и «Проект», но так же и читатели, которым прежние работы автора не пришлись по вкусу, вряд ли получат удовольствие от этой. Вейер не отступает от своего привычного пути ни на шаг, роман написан точно по тем же лекалам, что и предыдущие. Впрочем, это не отменяет его прелести.

    В «Проекте „Аве Мария“» Вейер вернулся к теме изоляции, дополнив её элементом потери памяти и полудетективным сюжетом, где герою приходится на каждом шагу решать задачки — от простых (как бы слезть с кровати) до глобальных (выяснить, что вообще происходит). Хотя искушение сравнить книгу с «Марсианином» и появляется, вскоре автор уводит повествование в другую сторону — к первому контакту с инопланетным разумом. Тут изоляция заканчивается и начинаются попытки найти взаимопонимание с чуждой культурой. Причём взаимопонимание — это ещё цветочки, ведь в конце обеим сторонам необходимо прийти к полноценному сотрудничеству.

    Вейер занял уникальную для нашего времени нишу оптимистичной фантастики. В его книгах человечество способно на масштабное сотрудничество ради глобальных целей, наука не выступает Мировым Злом, уничтожающим всё хорошее и светлое в человеческих жизнях, а герои сражаются со стихией и, что важнее, побеждают. Будто тем, кто устал от беспросветного пессимизма современной НФ, вернули частичку литературы эпохи Просвещения или, если угодно, золотого века фантастики. Как ни удивительно для книги об апокалипсисе, «Проект» не стал исключением. Это, возможно, самая оптимистичная книга о сравнительно недалёком будущем, что выходила за последние годы. Такой оптимизм и вера в человеческий разум перекрывают большинство недостатков романа.

    Кроме того, выход новой книги Вейера — всегда праздник для «заклепочников» и любителей научпопа. Описания опытов и прикладного применения научных знаний растягиваются на десятки страниц, параграфы из учебников биологии и физики, переписанные художественным языком, занимают около трети книги. Однако любой человек, хоть приблизительно понимающий, как работает язык, впадёт в скорбное недоумение при описании того, как налаживается контакт с инопланетянином. Заключение политических союзов и решение проблем на Земле — отдельная

    история, в которую могут поверить только безудержные, патологические оптимисты.

    Но робинзонадам (а «Проект» отчасти ей является) при хотя бы приблизительной правдоподобности обычно прощают некоторые слабости и ляпы. Воля главного героя, его способность справляться со всеми проблемами, личный героизм и гуманность всерьёз увлекают и не дают отложить книгу ни на минуту. Вейер описывает торжество разума и человечности, способность людей переживать любые катастрофы и исправлять собственные ошибки. Всё это не может не вызывать искреннюю симпатию.

    Итог: привет от классической научной фантастики. В книге масса интересных идей, симпатичный и неглупый герой (притом далёкий от идеала, способный ошибаться и проявлять слабость), крепкий, пусть не блещущий оригинальностью сюжет и идейно продуманная история. Специфический юмор Вейера тоже никуда не делся. Конечно, вряд ли роман станет явлением того же уровня, что и «Марсианин», но своё место в сердцах фанатов точно займёт.

    Драконий приз

    Хотя роман вышел только в середине 2021 года, он уже успел получить довольно престижную награду конвента Dragon Con. Там с 2016 года путём интернет-голосования присуждается премия, которая позиционируется как «народный» ответ «Хьюго» — та, по мнению части американского фэндома, сейчас излишне политизирована и ангажирована. Лауреатами Dragon Awards в разные годы были Джон Скальци, Джим Батчер, Джеймс Кори, Брендон Сандерсон, Терри Пратчетт, Дэвид Вебер, Наоми Новик, Кори Доктору и Стивен Кинг. Кстати, в 2018 году Энди Вейер уже получал этот приз за роман «Артемида».

    — Сознание активно, — фиксирует компьютер. — Назовите ваше имя.
    — Я пока не знаю.
    — Ответ неверный. Попытка номер два: назовите ваше имя.
    — Я мужчина европеоидной расы, говорю по-английски. Готов сыграть в угадайку. Дж-жон?
    — Ответ неверный. Попытка номер три: назовите ваше имя.
    Выдёргиваю капельницу из руки.
    — Да пошла ты!
    — Ответ неверный.

    Энди Вейер «Проект „Аве Мария“»
    Энди Вейер «Проект “Аве Мария”»
    Стоит ли читать?
    Любителям космической фантастики очень рекомендуется.
    Удачно
    оптимизм
    научность
    юмор
    симпатичный герой
    Неудачно
    вторичность
    некоторая наивность
    8
    Оценка

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