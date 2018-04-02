Каждую неделю в рамках рубрики «Фантастические короткометражки» мы рассказываем про самые любопытные проекты, на которые натолкнулись в Сети. Чаще всего это короткие художественные фильмы, анимационные ролики или даже пилотные эпизоды грядущих мультсериалов. Сегодняшняя новинка — как раз из последней категории. Встречайте «Бродягу из Ниоткуда» — анимационный веб-сериал в жанре фэнтезийного вестерна.

(Русские субтитры включаются в плеере):

«Бродягу из Ниоткуда» (Nomad of Nowhere) нарисовала студия анимации Rooster Teeth Animation, которая специализируется на веб-проектах. Среди прочего, они создали своеобразный CG-мультсериал RWBY в аниме-стилистике с отличным саундтреком.

«Бродяга из Ниоткуда» рассказывает про отряд искателей и стражников, которые в диких пустошах разыскивают опасного преступника — Бродягу. Говорят, что он способен колдовать, чего никто ещё не делал за последние сто лет. Возглавляет отряд безрассудная воительница капитан Тот, а её юная протеже Скаут ей в этом помогает. По ходу сюжета выясняется, что Бродяга — не совсем тот, кого они ожидают встретить.

Пока вышло два эпизода по 13 минут каждый, второй тоже можно посмотреть на ютубе. Русские субтитры также включаются в плеере.