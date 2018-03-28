В рубрике «Фантастические короткометражки» мы каждую неделю публикуем небольшие ролики, в которых рассказываются короткие захватывающие истории. Обычно они связаны с фантастикой, но сегодня мы хотим предложить вам посмотреть работу французского аниматора Жюльена Гранде (Julien Grande). В ней нет ничего фантастического, но мы хотим выделить этот ролик благодаря чудесному исполнению, красочным цветам и любопытному повествованию.

В этой небольшой зарисовке Гранде показывает обычную семью, которая готовит обед. Детишки, мама и бабушка собираю ингредиенты по всему дому (от курицы и до овощей), а усатый глава семейства отправляется на поиски главного из них — грибов. Поглядите, чем закончились его поиски.

«Горсть лисичек» (Pour une poignée de girolles) лишь недавно опубликовали в интернете — до этого ролик показывали на разных фестивалях и в двух из них в 2017 году он получил признание судей: в Брюсселе на фестивале «Анима» и на японском фестивале, где вручили почётную награду Tokyo anime award.