В начале ноября на канале Cartoon Network появился пилотный эпизод нового мультсериала «Бесконечный поезд» (Infinity Train). Посмотрите эту 8-минутную серию — по духу она очень напоминает «Время приключений», а по стилистике — «Обычный мультик» (Regular Show). Ничего удивительного, ведь создатель нового мультсериала — Оуэн Деннис, автор «Обычного мультика».

Мы попросили наших друзей-переводчиков из команды PhysKids составить субтитры, чтобы вы могли посмотреть его на русском языке:

Действие сюжета разворачивается в вымышленном мире, в котором существует некий Бесконечный поезд. По нему путешествует девочках в очках по имени Тюльпан. Она отчаянно ищет выход и хочет вернуться домой, и для этого она преодолевает вагон за вагоном. Её спутники — это две роботизированные полусферы Раз-раз (One-One), одна чересчур депрессивная, а другая — чересчур оптимистичная. В пилоте Тюльпан попадает в странный вагон, который похож на живописную страну. Здесь живут собачки корги, столкнувшиеся с неожиданной проблемой…

Примечательно, что в 5 сезоне «Времени приключений» есть эпизод «Поезд подземелий» (Dungeon Train, 18b), действие которого разворачивается в закольцованном поезде. Финн и Джейк весело проводят время, рубя монстров в капусту. Но вскоре они начинают понимать, что не хотят отсюда уходить.

Если вам понравилось «Время приключений» или «Обычный мультик», то и «Бесконечный поезд» наверняка придётся по вкусу. В начале марта Cartoon Network объявили, что первый сезон мультсериала начнёт выходить в 2019 году.