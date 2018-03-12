С вами снова наша постоянная рубрика «фантастические короткометражки». Сегодня в ней мы хотим познакомить вас с любопытным фанатским проектом «Чёрный кристалл». Это мультфильм в стиле пиксель-арт, нарисованный энтузиастом Kay Ani. Пока что готов только первый эпизод, но в будущем автор готов взяться за создание новых эпизодов.

Посмотрите, что у него получилось (лучше включать на полный экран):

Субтитры от наших друзей PhysKids.

(Прим. МирФ: как выяснилось, на YouTube уже были русские субтитры к этому видео. Поэтому предлагаем вам смотреть с теми субтитрами, которые вам больше нравятся)

В центре событий — паренёк по имени Куро, который разыскивает своих родителей. Для этого ему предстоит отправиться в опасное путешествие, в котором он повстречает новых друзей и врагов, а также приоткроет тайны мира и установит мир на своей родной земле. Lightning on Spark — только первый эпизод грядущего мультсериала, и Kay Ani с удовольствием продолжит выпускать новые серии, но ему нужно финансирование. Для этого он открыл страницу на Patreon и Ko-fi, на которых собирает деньги.

По словам аниматора, он разрабатывал мультсериал 3 года: прописывал персонажей, придумывал мир, рисовал концепты и так далее. И лишь в прошлом году он завершил пилотный эпизод, на который потратил много денег из своего кармана. Хотя бы ради таких усилий и стоит его посмотреть. В дальнейшем, Kay Ani планирует выпустить и одноимённую видеоигру.