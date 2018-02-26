Короткометражка: фан-клипы про девушку и вампира на песни Voltaire

Короткометражка: фан-клипы про девушку и вампира на песни Voltaire

Аниматор из Швеции Дарья Коэн раз в пару лет выпускает забавные анимационные ролики на готическую тематику. Это своего рода клипы на песни исполнителя в жанре дарк-кабаре Аурелио Вольтера (Voltaire) и певицы Лили Аллен.

Первая часть была нарисована ещё в 2016 году в качестве выпускной работы в Шенкарской школе дизайна и инженерии по специальности «иллюстрация». В ней рассказывается о первой встрече девушки и вампира Графа.

Второй клип вышел в июле 2017-го. В нём рассказывается о дальнейшей судьбе Графа. Похоже, он неплохо так устроился!

Третья часть этой типично «бёртоновской» истории снова посвящена встрече главных героев — только теперь события отразились симметрично. Этот клип нарисован уже для другого исполнителя — здесь играет трек Fuck You от Лили Аллен.