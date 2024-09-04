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«Кибердеревню» номинировали на кинофестивале в Ричмонде
Дмитрий Кинский
23 сентября 15:21
187
1 минута на чтение
«Кинопоиск» объявил, что «Кибердеревня» получила номинацию на международном кинофестивале в Ричмонде.
Сериал будет бороться в категории Episodic Spotlight — за лучший пилотный эпизод.
RIFF — один из самых крупных кинофестивалей в Средней Атлантике, организаторы которого принимают фильмы, сериалы, веб-шоу, клипы и телепьесы.
Мероприятие пройдет с 24 по 29 сентября.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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