«Союзмультфильм» выпустит конструкторы по «Ну, погоди!», «Винни Пуху» и другим мультфильмам

Inventive Toys совместно с киностудией «Союзмультфильм» объявили о выпуске лицензионной серии Brick Labs по мотивам «золотой коллекции» мультфильмов.





В первой линейке конструкторов будут персонажи из пяти самых популярных проектов «Союзмультфильма»: «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни Пух», «Тайна третьей планеты» и «Бременские музыканты». Всего ожидается 18 наборов.





Конструкторы уже можно предзаказать в сети «Мир Кубиков». Цены варьируются от 999 до 1999 рублей в зависимости от набора.



Компания