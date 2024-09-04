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«Союзмультфильм» выпустит конструкторы по «Ну, погоди!», «Винни Пуху» и другим мультфильмам
Андрей Квасков
24 сентября 18:38
268
1 минута на чтение
Компания Inventive Toys совместно с киностудией «Союзмультфильм» объявили о выпуске лицензионной серии Brick Labs по мотивам «золотой коллекции» мультфильмов.

В первой линейке конструкторов будут персонажи из пяти самых популярных проектов «Союзмультфильма»: «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни Пух», «Тайна третьей планеты» и «Бременские музыканты». Всего ожидается 18 наборов.

Конструкторы уже можно предзаказать в сети «Мир Кубиков». Цены варьируются от 999 до 1999 рублей в зависимости от набора.

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Андрей Квасков
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