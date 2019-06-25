Команда энтузиастов Crowbar Collective с 2012 года работает над проектом Black Mesa — фанатским ремейком первой части научно-фантастического шутера Half-Life. Ещё тогда авторы объявили, что большая часть работ завершена, но вот уровень Зен — инопланетное измерение — придётся подождать. Из-за обновления движка в 2013-м и переписывания почти всего проекта релиз значительно задержался. В 2015-м ремейк официально поступил в продажу, но и с тех пор его не завершили.

Впрочем, команда готова показать, что у неё получилось. Издание IGN опубликовало два ролика — суммарно на 15 минут геймплея. В них демонстрируется самое начало уровня и исследование новых локаций. Зен выглядит поразительно!

Точной даты выхода последней главы всё ещё нет — впрочем, Crowbar Collective регулярно отчитываются о прогрессе на странице проекта в Steam. Авторы реализуют одиночную кампанию, сетевую игру, поддержку особенностей Steam вроде достижений и карточек, а также поддержку модификаций.

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Кот-редактор
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