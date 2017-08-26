, основанный на сюжете так и не вышедшего продолжения Half-Life. В прошлом Лэйдлоу работал над сюжетом и дизайном уровней всей серии игр, так что его рассказ вполне может быть правдой. Автор заменил имена и названия, чтобы избежать претензий к авторским правам (так, рассказ оформлен в виде письма от лица «Гертруды Фримонт»), но поклонники серии без труда поймут, кто есть кто.

История, опубликованная Лэйдлоу, продолжает сюжет Half-Life 2: Episode 2, но при этом не даёт ответов на все вопросы. Как и в лучших традициях серии, игрокам оставляют открытую концовку, которая обрывается на самом интересном месте. Сюжет рассказывает о путешествии Гордона, Аликс и бойцов сопротивления в Антарктику, где находится затерянный корабль «Борей».

Сопротивление шокировано гибелью Илая Вэнса. Аликс полна решимости завершить последнее дело отца — отыскать и уничтожить загадочный корабль «Борей». Помощница Илая, доктор Джудит Моссман, передаёт Гордону и Аликс координаты корабля, который находится где-то в Антарктике. И герои сталкиваются с дилеммой. С одной стороны, Илай желал уничтожить корабль, чтобы его технологии не попали в руки Альянсу. С другой, это оружие может помочь в войне против захватчиков. Но, как бы там ни было, сперва судно нужно отыскать. Аликс, Гордон и бойцы сопротивления отправляются в Антарктику.

В пути воздушное судно терпит крушение по неизвестным причинам. Героям приходится несколько часов блуждать по снежному бурану, пока они наконец не приходят по координатам доктора Моссман. Но вместо корабля они видят огромное строение Альянса. Аликс и Гордон осторожно проникают внутрь и там находят странную голограмму, которая то появляется, то исчезает. Герои понимают, что перед ними действительно корабль «Борей», который то материализуется, то растворяется в пространстве. За судном наблюдает целый комплекс анализирующих устройств Альянса. Аликс и Гордон понимают, что координаты Моссман указывали не просто на место расположения «Борея» — каким-то образом ей удалось вычислить время и место, когда он появится в следующий раз. Герои решают пробраться на корабль в тот момент, когда он полностью материализуется.

Однако неожиданно Аликс и Гордон оказываются в плену. Но захватили их не комбайны Альянса, а прислужники доктора Уоллеса Брина. Это не совсем тот Брин, с которым Гордон сталкивался ранее, — можно сказать, это ранняя версия сознания Брина, которую поместили в жуткую личинку-пришельца. Личинка-Брин не знает, как погиб настоящий Брин, но ей известно, что виноват в этом Гордон Фриман. Однако вскоре Личинка-Брин признаётся, что сама долгое время была пленником Комбайнов и подобное существование ей отвратительно. Поэтому создание просит героев умертвить его. Гордон из жалости и сострадания убивает Личинку, и Аликс замечает, что Брин не заслуживал такой быстрой смерти.

После гибели Брина герои находят Джудит Моссман в допросной комнате Альянса. Аликс обвиняет её в гибели своего отца, что для самой Моссман становится настоящим шоком — она об этом даже не знала. Доктор рассказывает, что она работала двойным агентом на службе Илая Брина и делала всё, что она скажет. Моссман удаётся убедить Гордона и Аликс в том, что она на их стороне, после чего она рассказывает, что у неё есть резонирующие ключи, которые позволят материализовать «Борей» и попасть на корабль.

Все трое прорываются с боем к судну. Моссман активирует ключи, и на некоторое время корабль материализуется. Герои и их преследователи успевают подняться на борт, начинается ещё одна перестрелка. К сожалению, корабль долго не может оставаться материальным, и вскоре он снова начинает расслаиваться — подкрепление бойцов сопротивления просто не успевает подняться на борт. Судно исчезает в ином измерении вместе с героями и солдатами Альянса.

Дальше троица начинает искать источник питания, комнату управления и навигационный центр корабля. Во время поисков герои узнают историю «Борея». Когда началось вторжение Альянса, группа учёных из Aperture Science в Мичигане — а вот и связь серии Half-Life с играми Portal! — разработала устройство быстрой загрузки. По задумке, оно должно телепортировать корабль в любое указанное место, при этом ему не нужны ни точка входа, ни точка выхода, как с телепортами. К сожалению, устройство никогда не тестировалось, и поэтому, чтобы технология не попала в руки к Комбайнам, учёные решили отправить корабль куда-нибудь подальше например, в Антарктику. Но что-то пошло не так, и корабль оказался растянут не только в пространстве, но и во времени. Он появляется то в прошлом во время Семичасовой войны на озере Гурон в Мичигане, то в настоящем в Антарктике. То же самое теперь происходит и с героями, которые поднялись на борт «Борея».

Аликс и Гордон в недоумении. Перед ними появляется то армия Комбайнов, атакующая доки Aperture Science в Мичигане в начале войны, то заснеженные и безлюдные пустоши Антарктики, то отблески других миров, возможно, в далёком будущем или прошлом. Аликс предположила, что один из таких миров был плацдармом вторжения Альянса на другие планеты вроде Земли. Герои решают, как им стоит поступить с «Бореем». Изменить его курс? Оставить в Антарктике, чтобы учёные сопротивления смогли его изучить? Или уничтожить судно, чтобы эта технология никому не досталась? Гордон никак не может принять решение, поскольку из-за постоянных временных колебаний и петель сознание и мысли путаются. Герои то и дело встречают бессчётное множество самих себя, и корабль становится настоящим кошмаром наяву.

Джудит Моссман хочет изменить курс и оставить корабль в Антарктике, чтобы учёные изучили судно и нашли способ обратить технологию против Альянса. Аликс же хочет уничтожить «Борей», как и завещал ей отец. Она планирует взорвать корабль, когда тот снова появится в другом мире, где находится плацдарм Альянса. Кажется, что Джудит почти убедила Аликс использовать судно в научных целях, но та стреляет в учёную. В итоге Аликс и Гордон решают взорвать корабль. Они загружают в судно команду на самоуничтожение, превращая «Борей» в межвременную ракету. Герои надеются, что их план удастся и они взорвут командный центр Комбайнов.

И в этот миг появляется G-Man, самая загадочная фигура в серии игр. Но на этот раз он обращается не к Гордону, а к Аликс. Девушка сразу же узнаёт своего загадочного учителя, которого не видела с самого детства. «Идём со мной прямо сейчас. Есть места, в которых мы должны побывать, и вещи, которые мы должны сделать». Аликс соглашается, и они оба исчезают из реальности. G-Man ничего не говорит Гордону, лишь напоследок удостаивает его взгляда и ухмылки.

Фриман остаётся один на самоуничтожающемся корабле в самом сердце мира Комбайнов. Последнее, что ему удаётся увидеть, — ослепительная вспышка и сфера Дайсона, источник безграничной силы Альянса. Гордон понимает, насколько тщетной была борьба сопротивления, учитывая, какой энергией обладают Комбайны. Взрыв «Борея» не нанесёт значительного вреда противникам, зато от самого Гордона почти ничего не останется.

Однако в последний миг появляются Вортигонты, которые перемещают Гордона неизвестно куда. Гордон едва успевает увидеть, как «начинается фейерверк»…

Описание сюжета завершается словами Фримана об открытом финале. Он не знает, чем завершится война сопротивления и Альянса, как и не знает, что произошло с его друзьями. По его словам, читатели «знают обо всём лучше него самого», и поэтому Гордон оставляет за ними право решать, что будет дальше. Письмо заканчивается словами «это мой заключительный эпизод».