История, опубликованная Лэйдлоу, продолжает сюжет Half-Life 2: Episode 2, но при этом не даёт ответов на все вопросы. Как и в лучших традициях серии, игрокам оставляют открытую концовку, которая обрывается на самом интересном месте. Сюжет рассказывает о путешествии Гордона, Аликс и бойцов сопротивления в Антарктику, где находится затерянный корабль «Борей».

Надо ли говорить, что описанный научно-фантастический сюжет отлично вписывается во вселенную Half-Life? Предполагаемый третий эпизод действительно похож на какое-никакое завершение. Мы узнаём не только о судьбе «Борея» и некоторых персонажей, но и об Альянсе, извечных загадочных противниках.

Разумеется, опубликованный сценарий всколыхнул ностальгические чувства фанатов по всему миру. Увы, слив вероятного сюжета в Сеть означает только одно: до него уже давно нет никому дела. Вот как отреагировали поклонники серии на эту публикацию.

Покойся с миром, Half-Life 3

Прощай, старый друг. Покойся с миром, Half-Life 3.

И даже популярный аккаунт «Half-Life 3 уже вышел?», который раз в неделю публикует «Нет», 25 августа написал «Вроде того».

