17 июля выйдет комедийный НФ-сериал Стивена Содерберга

Режиссер Стивен Содерберг, известный по фильму «Одиннадцать друзей Оушена», выпустит комедийный научно-фантастический сериал под названием Command Z.
По сюжету четыре героя из постапокалиптического будущего должны подключиться к мозгам людей из 2023 года (с помощью стиральной машины со встроенной временной червоточиной), чтобы предотвратить слияние Amazon и Walmart, а также ряд других событий.
Главные роли исполнили Майкл Сера, Лев Шрайбер, Рой Вуд-младший и Хлоя Рэдклифф.
Премьера состоится 17 июля на сайте Содерберга extension765.com.
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