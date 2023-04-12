24% опрошенных россиян хотели бы полететь на Марс

По данным «РБК», 24% опрошенных россияне хотели бы попасть на Марс в качестве космических туристов.

70% респондентов готовы отправиться на другую планету Солнечной системы. На втором месте по популярности находится Луна (это не планета, но все-таки) с 10%, на третьем — Венера с 9%, на четвертом Юпитер с 6% и замыкает тройку лидеров Сатурн с 5%.

45% опрошенных россиян верят в то, что в ближайшие 50 лет возможен полет пилотируемого космического корабля на Марс. Для сравнения, в 2014 году в это верило всего 16%. Количество верующих в появление базы на Луне тоже увеличилось до 37%.

А вместе с этим увеличилось количество людей, которые ожидают войну в космическом пространстве, — 35% против 7% ранее.