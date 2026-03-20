85-летний Хаяо Миядзаки пока не планируют уходить на пенсию

Продюсер студии Ghibli Тосио Сузуки и сын Хаяо Миядзаки, режиссёр Горо, оба заявляют, что у всеми любимого режиссёра нет планов на очередной уход на пенсию.
Горо Миядзаки
В январе этого года Хаяо исполнилось 85 лет, и я думал, что он, возможно, начинает стареть, но это совсем не так; он невероятно энергичен. Почему он так энергичен? Результаты его анализов крови лучше, чем у меня.
При этом, как уточнил Судзуки, настроение Миядзаки может меняться.
Тосио Сузуки
У него очень сильное ощущение, что он все еще активен и усердно работает. Несмотря на то, что ему 85, он все еще хочет снимать. Но это меняется от дня к дню.
В дни, когда он плохо себя чувствует, он явно теряет мотивацию и может говорить что-то вроде: «Я больше не хочу снимать фильмы». Это циклично.
Последней на данный момент работой работой Хаяо остается мультфильм «Мальчик и птица», который принес японскому мастеру «Оскар», «Золотой глобус" и BAFTA.
