«Удачи, веселья, не сдохни»: «Чёрное зеркало» в стиле «Идиократии»
«V значит вендетта». Как создавался бунтарский фильм про идею под маской
7 фантастических историй, которые могли бы стать идеальной ролевой игрой
«Проект Конец света»: настоящая научная фантастика, где наука и Гослинг спасают два мира

Классика

Сатоси Кон и его умное безумное аниме
Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
Новости

85-летний Хаяо Миядзаки пока не планируют уходить на пенсию

Андрей Квасков
20 марта 17:50
146
1 минута на чтение
Продюсер студии Ghibli Тосио Сузуки и сын Хаяо Миядзаки, режиссёр Горо, оба заявляют, что у всеми любимого режиссёра нет планов на очередной уход на пенсию.
Горо Миядзаки
В январе этого года Хаяо исполнилось 85 лет, и я думал, что он, возможно, начинает стареть, но это совсем не так; он невероятно энергичен. Почему он так энергичен? Результаты его анализов крови лучше, чем у меня.
При этом, как уточнил Судзуки, настроение Миядзаки может меняться.
Тосио Сузуки
У него очень сильное ощущение, что он все еще активен и усердно работает. Несмотря на то, что ему 85, он все еще хочет снимать. Но это меняется от дня к дню. В дни, когда он плохо себя чувствует, он явно теряет мотивацию и может говорить что-то вроде: «Я больше не хочу снимать фильмы». Это циклично.
Последней на данный момент работой работой Хаяо остается мультфильм «Мальчик и птица», который принес японскому мастеру «Оскар», «Золотой глобус" и BAFTA.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Почему сюжет мультсериала по «Светлячку» развернется до событий фильма

Новости

Третий сезон хоррор-антологии «Террор» выйдет в мае
В основу ляжет роман «Дьявол в серебре».

Новости

«Радар»: тизер сериала о вторжении похитителей тел в СССР
Долгожданная экранизация «Дома скитальцев» Александра Мирера.

Новости

Райан Гослинг ведёт переговоры о роли Призрачного Гонщика в киновселенной Marvel
Но пока ничего конкретного.

Новости

По «Колесу времени» планируют сразу мультсериал, мультфильмы и игру
От продюсера «Аркейна»

Новости

Элайджа Вуд всё ещё пытается прочитать трилогию «Властелин колец»
Прошло почти 30 лет со старта съемок первого фильма.

Новости

Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорд по просмотрам в первые 24 часа

Новости

«Хаос только начинается» — первый тизер-трейлер «Соника в кино 4»

Новости

Автор «Амфибии» запустил сбор средств на готический хоррор по «Щелкунчику»
Первую серию выпустят в декабре.

Новости

«Такие игры выходят раз в поколение» — критики о Crimson Desert
Показать ещё
