Инженер, популяризатор науки, специалист по спецэффектам и один из ведущих «Разрушителей мифов» Адам Сэвидж запустил новое шоу для канала Discovery — Savage Building. В нём он вновь будет предаваться тому, что любит больше всего на свете — экспериментировать, что-то строить и что-то рушить.

Первый выпуск создатели передачи посвятили созданию настоящего костюма Железного человека. Сэвидж вместе с английским изобретателем Ричардом Браунингом попытались создать летающую пуленепробиваемую броню — и у них получилось! Хотя высоко взмывать в небо в нём, конечно, не выйдет. Детали для костюма печатали на 3D-принтере, а собрали броню из титана.

Испытание полётов

Испытание пуленепробиваемости

Всего в передаче будет восемь эпизодов.

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Кот-редактор
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