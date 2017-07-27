Композитор Акира Ямаока снова даcт концерты в России

Композитор Акира Ямаока снова даcт концерты в России

Знаменитый музыкант и композитор серии игр Silent Hill Акира Ямаока снова приезжает в Россию с концертами! Об этом сообщает концертное агентство Delta Mekong Concerts.

Выступления Ямаоки намечены на апрель 2018 года. Сперва — 20 апреля — музыкант выступит в клубе «Аврора» в Санкт-Петербурге. Затем, 21 апреля, состоится концерт в «Главclub Green Moscow» в Москве. А завершится тур 22 апреля в Екатеринбурге в заведении «Телеклуб».

Вместе с музыкантом на сцену выйдут вокальная исполнительница Мэри Элизабет Макглинн и полноценный симфонический оркестр!

Билеты поступят в продажу с 15 августа.

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