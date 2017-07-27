Знаменитый музыкант и композитор серии игр Silent Hill Акира Ямаока снова приезжает в Россию с концертами! Об этом сообщает концертное агентство Delta Mekong Concerts.
Выступления Ямаоки намечены на апрель 2018 года. Сперва — 20 апреля — музыкант выступит в клубе «Аврора» в Санкт-Петербурге. Затем, 21 апреля, состоится концерт в «Главclub Green Moscow» в Москве. А завершится тур 22 апреля в Екатеринбурге в заведении «Телеклуб».
Вместе с музыкантом на сцену выйдут вокальная исполнительница Мэри Элизабет Макглинн и полноценный симфонический оркестр!
Билеты поступят в продажу с 15 августа.
comments powered by HyperComments
Читайте также
Акира Ямаока — о Silent Hill, музыке и русском алфавите
Композитор культовой Silent Hill Акира Ямаока скоро выступит в России и Беларуси. «МирФ» задал ему несколько вопросов об играх, музыке, кино и России.
Поделиться