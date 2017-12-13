Рон кинул в Волан-де-Морта палочкой, и все зааплодировали.
Нет, это не новая часть «Гарри Поттера» в переводе Марии Спивак. И даже не фанфик в привычном понимании этого слова. Это строчка из рассказа по «Гарри Поттеру», который был написал при помощи алгоритма предиктивного набора текста. Сообщество писателей, авторов и сценаристов Botnik Studios подготовили и написали целый рассказ, который называется «Гарри Поттер и портрет того, что выглядело как большая куча пепла».
Сперва программе «скормили» все семь книжек про Гарри за авторством Джоан Роулинг. Затем авторы поделились на две группы: одни писали диалоги, а другие — основной текст. Принцип работы здесь примерно такой же, как у программ на мобильных телефонах: алгоритм «угадывает» следующее слово, опираясь на частоту и чередование слов в «скормленном» тексте.
Вот небольшой отрывок, по которому видно, что в итоге получилось у авторов:
— Волан-де-Морт, ты очень злой и коварный волшебник! — яростно выпалил Гарри. Гермиона с одобрением закивала. На высоком Пожирателе смерти была футболка с надписью «Гермиона разучилась танцевать», так что Гермиона макнула его лицом в грязь.
Рон кинул в Волан-де-Морта палочкой, и все зааплодировали. Рон улыбнулся и медленно потянулся за палочкой.
— Рон красавчик, — пробормотал Гарри, нехотя доставая собственную палочку. Они произнесли пару заклинаний, и у Пожирателей смерти брызнул из голов зеленый свет. Рон вздрогнул.
«Уже не такой красавчик», — подумал Гарри, макая Гермиону в острый соус. Пожиратели смерти были мертвы, и Гарри чувствовал себя голодным как никогда.
Если вам этого показалось мало, то оригинальный текст можно прочесть на сайте сообщества. Авторы опубликовали лишь тринадцатую главу, но её хватает с лихвой.
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