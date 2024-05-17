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    Amazon отменила сериал про супергероиню Шелк

    17 мая 2024
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    17.05.2024
    238
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    Amazon отменила сериал про супергероиню Шелк

    Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что Amazon Prime Video отказался от производства сериала про супергероиню Шелк из вселенной Человека-паука.

    Теперь стриминговый сервис хочет продать этот проект другой компании. Официального подтверждения еще не было.

    Прежде стало известно, что Amazon на фоне успеха «Пацанов», «Ричера» и «Джека Райана» хотела переориентировать шоу, прицелившись на мужскую аудиторию.

    В центре сюжета должна была оказаться Синди Мун, которую укусил тот же радиоактивный паук, что прежде Питера Паркера.

    Новость об отмене сериала «Шелк» поступила спустя несколько дней после того, как в полноценное производство запустили шоу про нуарного Человека-паука в исполнении Николаса Кейджа.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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