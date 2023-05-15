Amazon работает над новой MMORPG по мотивам «Властелина колец»

По данным издания Variety, Amazon Games заключил сделку с Middle-earth Enterprise для разработки и издательства MMORPG по мотивам «Властелина колец» для ПК и консолей.

Игра находится на раннем этапе производства. За нее отвечает подразделение Orange County, ответственное за New World.

В проекте будет открытый мир «с любимыми историями из «Хоббита» и литературной трилогии «Властелин колец»».

Это вторая попытка Amazon сделать MMO по «Властелину колец». В 2019-м гонконгская Leyou Technologies планировала сделать ММО, события которой развернулись бы задолго до событий «Властелина колец». Но Amazon отказался от проекта, когда китайский конгломерат Tencent приобрел студию Leyou. Компании не смогли договориться о новой сделке.