Интернет-гигант Amazon разжился новым проектом. На этот раз компания дала «зелёный свет» экранизации комиксов Роберта Киркмана «Неуязвимый», сообщает Deadline.

Серию адаптируют в виде мультсериала. Предполагается, что в первом сезоне зрители увидят 8 эпизодов по часу каждый. Производством шоу займётся студия Роберта Киркмана Skybound. Шоураннером проекта назначен Саймон Расиоппа, работавший над мультсериалом «Юные Титаны». Сам же Киркман выступит исполнительным продюсером. Ранее он занимал ту же должность в производстве сериалов по его комиксам «Ходячие мертвецы».

Кроме Skybound над адаптацией «Неуязвимого» будут трудиться Катерина Уиндер («Энгри Бёрдс в кино», «Звёздные войны: Войны клонов») и постановщики-руководители Джастин и Крис Коупланды («Мстители, общий сбор!», «Совершенный Человек-паук»). Amazon и Киркман подобрали весьма опытную команду авторов, которые умеют доводить свои проекты до конца.

Роберт — необычайно талантлив в том, чтобы предсказывать дух времени. И мы будем невероятно рады увидеть, как он начнёт раздвигать границы в новом формате часовой анимации. В мире, пресыщенном супергероями, мы вверяем Роберту возможность взорвать наши ожидания историей, которая будет насыщена искренностью и яростью. Нам понравился его амбициозный план проекта, и мы верим, что мультсериал будет выглядеть как ничто другое на TV. Шарон Игуадо, глава сценарного отдела Amazon Studios

«Неуязвимый» — вторая по продолжительности серия комиксов Киркмана (первая — «Ходячие мертвецы»), которая завершилась в феврале 2018 года после выхода в течение 15 лет. Сюжет комикса рассказывает о подростке по имени Марк Грейсон. Марк — сын Омни-мена, невероятного могучего супергероя-пришельца. Неуязвимый перенял могучие силы своего отца, и это приводит к ряду проблем. По мотивам комикса готовится экранизация в виде полнометражного фильма.