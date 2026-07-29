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«Американская история ужасов 13» объединит все сезоны сразу — Мёрфи сравнил это с «Мстителями»

Андрей Квасков
29 июля 13:19
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Райан Мёрфи раскрыл первые крупные детали 13-го сезона «Американской истории ужасов», и, судя по его словам, это будет один из самых масштабных проектов за всю историю франшизы.

После появления новых съёмочных фото из Нью-Йорка многие фанаты решили, что сериал возвращается к «Шабашу», однако Мёрфи эту теорию опроверг.
Все думают, что это сезон про «Шабаш», но это не так. Это все сезоны сразу. Сара Полсон играет шесть или семь ролей. Джессика Лэнг — всех четырёх своих культовых персонажей. Эван Питерс — пять персонажей. Это как «Мстители». Они все объединяются, чтобы победить абсолютное зло.

Особенно неожиданным стало возвращение Джессики Лэнг. Актриса покинула сериал после «Фрик-шоу» и лишь ненадолго вернулась в «Апокалипсисе». В последние годы она не раз говорила, что не планирует снова участвовать в AHS.

Мёрфи признался, что ему пришлось долго готовить идею сезона, и именно масштаб кроссовера убедил многих бывших звёзд согласиться.

В сезоне также появятся Анджела Бассетт, Эмма Робертс, Кэти Бейтс, Билли Лурд, Габури Сидибе, Лесли Гроссман и другие ветераны франшизы. Ариана Гранде должна была дебютировать в AHS, но отказалась из-за своего концертного тура.

Судя по описанию, зрителей ждёт возвращение сразу нескольких знаковых тем и локаций франшизы: шабаш ведьм, шоу уродов, отель с привидениями, апокалипсис и другие знакомые элементы прошлых сезонов.

Премьера 13-го сезона «Американской истории ужасов» состоится 24 сентября. В сезоне будет 13 эпизодов.

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Андрей Квасков
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