«Американская история ужасов 13» объединит все сезоны сразу — Мёрфи сравнил это с «Мстителями»

Особенно неожиданным стало возвращение Джессики Лэнг. Актриса покинула сериал после «Фрик-шоу» и лишь ненадолго вернулась в «Апокалипсисе». В последние годы она не раз говорила, что не планирует снова участвовать в AHS.
Мёрфи признался, что ему пришлось долго готовить идею сезона, и именно масштаб кроссовера убедил многих бывших звёзд согласиться.
В сезоне также появятся Анджела Бассетт, Эмма Робертс, Кэти Бейтс, Билли Лурд, Габури Сидибе, Лесли Гроссман и другие ветераны франшизы. Ариана Гранде должна была дебютировать в AHS, но отказалась из-за своего концертного тура.
Судя по описанию, зрителей ждёт возвращение сразу нескольких знаковых тем и локаций франшизы: шабаш ведьм, шоу уродов, отель с привидениями, апокалипсис и другие знакомые элементы прошлых сезонов.
Премьера 13-го сезона «Американской истории ужасов» состоится 24 сентября. В сезоне будет 13 эпизодов.