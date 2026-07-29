«Американская история ужасов 13» объединит все сезоны сразу — Мёрфи сравнил это с «Мстителями»





После появления новых съёмочных фото из Нью-Йорка многие фанаты решили, что сериал возвращается к «Шабашу», однако Мёрфи эту теорию опроверг.



Райан Мёрфи раскрыл первые крупные детали 13-го сезона «Американской истории ужасов», и, судя по его словам, это будет один из самых масштабных проектов за всю историю франшизы.