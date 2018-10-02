Студия CD Projekt Red опубликовала на своём сайте официальное обращение представителей автора саги о Ведьмаке Анджея Сапковского с обвинениями в нарушении авторских прав. Основная претензия заключается в том, что сумма компенсации, которую выплатили писателю, слишком маленькая при общей прибыли от игр.

Оптимальный процент, который хочет получить Сапковский, — 5-15%. По расчётам это примерно 16 миллионов долларов.

Разработчики в ответ на это обращение заявили, что располагают всеми необходимыми документами, которые разрешают им использовать работы Сапковского для разработки игр. Все компенсации, связанные с авторскими правами, уже выплачены.

Представители студии надеются, что конфликт будет урегулирован мирным путём. По их словам, портить отношения с авторами оригинальных работ студия не хочет.