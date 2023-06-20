Аниме «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки выпустят в России

Компания «Русский репортаж» объявила, что выпустит в этом году новый (и заключительный) фильм Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» (или Kimitachi wa do ikiru ka?).
Но точную дату назовут позднее. Японская премьера же состоится уже скоро — 14 июля.
Интересно, что студия Ghibli решила не показывать никакие промо-материалы, кроме единственного постера, до выхода аниме, потому что все и так знают, кто такой Хаяо Миядзаки.
В основу картины, возможно, легло одноименное детское произведение Ёсино Гэндзабуро про мальчика, который потерял отца.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.