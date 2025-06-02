Анонсировали новую игру по Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast выступит издателем дебютной безымянной экшен-адвенчуры по Dungeons & Dragons от студии Giant Skull.
Ее в 2023 году основал геймдиректор дилогии Star Wars: Jedi и God of War III Стиг Асмуссен.
Вот как он описал будущую игру:
Наша цель — создать новую насыщенную игру во вселенной Dungeons & Dragons, наполненную захватывающим повествованием, героическими битвами и захватывающими приключениями, которые придутся игрокам по душе.
Релиз игры состоится на ПК и консолях. Когда именно, не уточняется.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.