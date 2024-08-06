Анонсировали новых «Героев». Вот 9 минут геймплея

22 августа Ubisoft анонсировала новую пошаговую стратегию во вселенной Heroes of Might and Magic с подзаголовком Olden Era. А 23 числа авторы поделились 9 минутами игрового процесса.
За разработку отвечает сторонняя студия Unfrozen, ответственная за тактическую RPG Iratus: Lord of the Dead. А ведущим нарративный дизайнером выступает Александра «Альфина» Голубева, приложившая руку к ремейку «Мора. Утопия».
Студия ориентировалась на классические игры в серии. Однако в новой части появятся элементы RPG, которых не было в предыдущих релизах.
Игрокам будут доступны одиночный, кооперативный и многопользовательский режимы.
Релиз в раннем доступе запланирован на 2025 год.
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