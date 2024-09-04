Анонсировали сиквел Ghost of Tsushima— c новой героиней

Сегодня Sony провела State of Play в честь грядущего выхода PS5 Pro. И хотя презентация была посвящена играм для улучшенной консоли от сторонних разработчиков, компания приготовила сюрприз.

В конце трансляции анонсировали сиквел Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch — Ghost of Yotei.

Действие развернется в 1603 году за пределами острова Цусимы, вокруг горы Ётей, а в центре сюжета на этот раз окажется девушка.

Релиз состоится в 2025 году — пока только на PS5.

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