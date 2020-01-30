Астрономы опубликовали самые детальные кадры Солнца

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Национальный научный фонд США (NSF) опубликовал самые детальные снимки поверхности Солнца в истории. Астрономы получили их при помощи наземного солнечного телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST).

Inouye Solar Telescope дает беспрецедентно крупные планы поверхности Солнца. В итоге, он будет измерять солнечную корону — и для этого не потребуется полное солнечное затмение.

Астрономы опубликовали самые детальные кадры Солнца —

Кадр: NSO/AURA/NSF

По мнению исследователей Фонда столь детальные снимки поверхности звезды могут предоставить важную информацию о солнечной активности. Например, возмущения магнитного поля способны повлиять на воздушный транспорт и средства связи, а также вывести из строя энергосети и системы GPS. Теперь исследователи смогут продвинуться в понимании и прогнозирования этой активности.

DKIST установлен на Гавайях, на вершине спящего вулкана Халеакала. С его помощью астрономы хотят построить карту поверхности Солнца, его атмосферных полей и внутренней короны. А ещё телескоп поможет объяснить вспышки на поверхности звезды. На 2020-й, DKIST — самый большой телескоп, в его основе зеркало диаметром четыре метра.

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