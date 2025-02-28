Авторы Metro и Николас Виндинг Рефн анонсировали НФ-шутер La Quimera

Киевская студия Reburn (ранее — 4А Games Ukraine) анонсировала свой новый проект — научно-фантастический сюжетный шутер от первого лица La Quimera.

Действие игры развернется в мегаполисе Латинской Америки и джунглях, а игроки возьмут на себя роль наемника частной военной компании в экзоскелете.

За лор и сюжет проекта отвечает режиссер «Неонового демона» Николас Виндинг Рефн.

Игру можно будет проходить как в одиночку, так и в кооперативе до двух человек. Мультиплеера в шутере не будет.

После анонса возникла путаница, поэтому 4А Games отметила, что продолжает работать над следующей частью Metro.

У La Quimera пока нет даты релиза.

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