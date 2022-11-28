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    Новости

    Авторы «Винни-Пуха: Кровь и мед» снимут триллер про Бэмби

    28 ноября 2022
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    28.11.2022
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    Студия Jagged Edge Productions, которая готовит к выходу триллер «Винни-Пух: Кровь и мед», запустила в работу хоррор по мотивам «Бэмби» с подзаголовком «Расплата».

    Режиссером выступит Скотт Джеффри, наиболее известный по фильмам «Плохой монахини» и «Проклятия Шалтая-Болтая».

    Также ему в качестве продюсера будет помогать Рис Фрейк-Уотерфилд, постановщик «Винни-Пуха: Кровь и мед».

    Джеффри отметил, что вдохновение для фильма в плане дизайна он в первую очеред черпает из сериала «Ритуал» от Netflix.

    О сюжете картины пока ничего не известно, но, судя по всему, олененок будет мстить за смерть своей матери.

    Это будет невероятно мрачный пересказ историю 1928 года, которую мы все знаем и любим. Бэмби станет злобной машиной для убийств, скрывающейся в пустыне.

    У «Бэмби: Расплата» пока нет даты выхода.

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