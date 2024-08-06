Бесплатный 5-звездочный персонаж, превращение в драконов и промокды — детали патча 5.0 для Genshin Impact

Утром 16 августа HoYoverse провела большую презентацию, посвященную грядущему обновлению 5.0 для Genshin Impact под названием «Цветы под палящим солнцем».

Тезисно пересказываем основные моменты:

С патчем 5.0 в Genshin Impact появится новый регион , вдохновленный культурой Латинской Америки, — Натлан ;

, вдохновленный культурой Латинской Америки, — ; В центре сюжета Натлана будет масштабный турнир между шестью разными племенами;

Персонажи из нового региона обладают уникальными механиками передвижения вроде полетов или скольжения по воде;

вроде полетов или скольжения по воде; Путешественники смогут превращаться в драконов из Натлана , способности которых будут полезны и при исследовании мира, и в бою;

, способности которых будут полезны и при исследовании мира, и в бою; При этом открыть для главного героя новую стихию на этот раз почему-то не получится;

Попасть в новый регион можно будет по достижению 19 ранга приключений, а начать прохождение сюжетки — после 28 ранга и завершения кампании в Ли Юж;

Игроки 58 ранга приключений смогут апнуть 9 уровень мира — с еще более сильными монстрами и ценными наградами;

— с еще более сильными монстрами и ценными наградами; За прохождение доступной сюжетной кампании Путешественникам подарят 500 примогемов ;

; Разработчики добавят механику Пленительного сияния , чтобы повысить шанс выпадения нужного персонажа на 5% , когда нет гаранта;

, чтобы , когда нет гаранта; Теперь для 100% получения нужного оружия из баннеров потребуется одно очко судьбы вместо двух;

Релиз состоится 28 августа.

Новые персонажи

В первой фазе (с 28 августа по 17 сентября) игроков ждет баннер с пятизвездочной Муалани, четырехзвездочной Качиной и рераном Кадзухи.

Качину можно будет получить бесплатно после прохождения первых двух глав сюжета.

Во второй фазе (с 17 сентября по 8 октября) будет пятизвездочный Кинич и реран Райден.

Качина, Муалани и Кинич

Подарки на 4 годовщину

28 сентября Genshin Impact исполнится четыре года. В честь этого HoYoverse подготовит для Путешественником ряд подарков:

Бесплатный пятизвездочный персонаж на выбор: Дэхью, Кэ Цин, Мону, Ци Ци, Джинн, Тигнари или Дилюка. Такую акцию разработчики будут проводить ежегодно;

Такую акцию разработчики будут проводить ежегодно; Бутыль для создания артефакта с нужными характеристиками;

10 ивентовых круток;

1600 примогемов;

Питомец зауриан.

Промокоды

Естественно, без промокодов на трансляции не обошлось. Их можно активировать до утра 18 августа.

2SMTYV59TLFD — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; 7SMTGV59BLXH — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;

— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя; 8T4TGDLRA5E5— 100 примогемов и 50 тысяч моры.

Запись трансляции

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