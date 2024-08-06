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Бесплатный 5-звездочный персонаж, превращение в драконов и промокды — детали патча 5.0 для Genshin Impact
Дмитрий Кинский
16 августа 14:45
362
2 минуты на чтение
Утром 16 августа HoYoverse провела большую презентацию, посвященную грядущему обновлению 5.0 для Genshin Impact под названием «Цветы под палящим солнцем».
Тезисно пересказываем основные моменты:
  • С патчем 5.0 в Genshin Impact появится новый регион, вдохновленный культурой Латинской Америки, — Натлан;
  • В центре сюжета Натлана будет масштабный турнир между шестью разными племенами;
  • Персонажи из нового региона обладают уникальными механиками передвижения вроде полетов или скольжения по воде;
  • Путешественники смогут превращаться в драконов из Натлана, способности которых будут полезны и при исследовании мира, и в бою;
  • При этом открыть для главного героя новую стихию на этот раз почему-то не получится;
  • Попасть в новый регион можно будет по достижению 19 ранга приключений, а начать прохождение сюжетки — после 28 ранга и завершения кампании в Ли Юж;
  • Игроки 58 ранга приключений смогут апнуть 9 уровень мира — с еще более сильными монстрами и ценными наградами;
  • За прохождение доступной сюжетной кампании Путешественникам подарят 500 примогемов;
  • Разработчики добавят механику Пленительного сияния, чтобы повысить шанс выпадения нужного персонажа на 5%, когда нет гаранта;
  • Теперь для 100% получения нужного оружия из баннеров потребуется одно очко судьбы вместо двух;
  • Релиз состоится 28 августа.

Новые персонажи

В первой фазе (с 28 августа по 17 сентября) игроков ждет баннер с пятизвездочной Муалани, четырехзвездочной Качиной и рераном Кадзухи.
Качину можно будет получить бесплатно после прохождения первых двух глав сюжета.
Во второй фазе (с 17 сентября по 8 октября) будет пятизвездочный Кинич и реран Райден.

Качина, Муалани и Кинич

Подарки на 4 годовщину

28 сентября Genshin Impact исполнится четыре года. В честь этого HoYoverse подготовит для Путешественником ряд подарков:
  • Бесплатный пятизвездочный персонаж на выбор: Дэхью, Кэ Цин, Мону, Ци Ци, Джинн, Тигнари или Дилюка. Такую акцию разработчики будут проводить ежегодно;
  • Бутыль для создания артефакта с нужными характеристиками;
  • 10 ивентовых круток;
  • 1600 примогемов;
  • Питомец зауриан.

Промокоды

Естественно, без промокодов на трансляции не обошлось. Их можно активировать до утра 18 августа.
  • 2SMTYV59TLFD— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • 7SMTGV59BLXH— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • 8T4TGDLRA5E5— 100 примогемов и 50 тысяч моры.

Запись трансляции

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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