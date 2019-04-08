Режиссёры Джо и Энтони Руссо не так давно завершили работу над уже четвёртой своей картиной в Киновселенной Marvel. Три фильма уже стали кассовыми хитами, а «Финал» так и вовсе если не обрушит кинотеатры, то явно установит рекорды по сборам. Пока что неизвестно, вернутся ли постановщики к Marvel Studios и Кевину Файги — пока что они взяли долгий отпуск.

Но, как рассказали братья изданию MTV, есть одна сюжетная линия, над которой они безоговорочно хотели бы поработать. Это серия Secret Wars, выходившая в 1984-1985 годах.

Я продолжаю говорить про Secret Wars («Тайные войны»), потому что это одна из первых книг комиксов, в которую я влюбился в детстве. Влюбился… в эту идею повествования события. Это одна из причин, почему нам так нравятся эти фильмы, посвящённые глобальным событиям и ансамблю персонажей. Это возможность включить множество героев и различных точек зрения, возможность оживить их вокруг сюжетной ситуации. Джо Руссо, режиссёр

Secret Wars не блещет сложным сюжетом, зато с «ансамблем персонажей» в комиксе всё в порядке. Действие ивента разворачивается вокруг таинственной космической сущности по имени Потусторонний. Он удивился невероятному потенциалу супергероев Земли, и потому решил насильно перенести Людей Икс, Мстителей и Фантастическую четвёрку на далёкую заброшеннуб планету-полигон, куда позднее отправил также команду суперзлодеев с Альтроном, Доктором Думом, Осьминогом и другими. После чего персонажи начинают надирать друг другу задницы уже за пределам Земли.

В российский широкий прокат «Мстители: Финал» выходят 29 апреля. Московские зрители смогут увидеть фильм раньше — 23 апреля на 41-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).