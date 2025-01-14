Бывшие разработчики «Ведьмака 3» показали трейлер мрачного фэнтези The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt RED, выпустила кинематографический трейлер своей дебютной игры — The Blood of Dawnwalker.
Это экшен-RPG в сеттинге мрачного фэнтези, действие которой развернется в альтернативной Европе XIV века, захваченной вампирами.
По словам разработчиков, игра начнется именно с этого синематика, а главным героем выступит парень Коэн из ролика, который по ночам может использовать способности кровососов. Ему нужно будет спасти своих близких от вампиров за 30 дней и ночей. Время вперед будет идти только после выполнения заданий.
Одной из главных геймплейных механик станет голод: если герой долго не будет пить кровь, то он может обезуметь и, например, случайно убить важного сюжетного персонажа.
The Blood of Dawnwalker выйдет на всех основных платформах. Но пока нет даже примерной даты релиза.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.