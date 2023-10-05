CD Projekt RED запустила в производство лайв-экшен проект по Cyberpunk 2077

CD Projekt RED объявила о партнерстве с медиакомпанией Anonymous Content для работы над лайв-экшен проектом по Cyberpunk 2077.

Компания известна по сериалам «Настоящий детектив» и «Мистер робот», а также по фильмам «Выживший» и «В центре внимания».

Проект находится на ранней стадии производства. Сейчас для него ищут сценариста, который напишет совершенно новую историю.

В качестве продюсеров выступают глава телевизионного отдела Anonymous Гаррет Кембл, директор по развитию Райан Шварц и главный творческий директор Дэвид Левин.

Медиакомпания будет заниматься проектом в тесном сотрудничестве с CD Projekt RED.