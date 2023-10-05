    3
    Новости

    CD Projekt RED запустила в производство лайв-экшен проект по Cyberpunk 2077

    5 октября 2023
    Фото аватара
    05.10.2023
    276
    0 минут на чтение
    СВ

    CD Projekt RED объявила о партнерстве с медиакомпанией Anonymous Content для работы над лайв-экшен проектом по Cyberpunk 2077.

    Компания известна по сериалам «Настоящий детектив» и «Мистер робот», а также по фильмам «Выживший» и «В центре внимания».

    Проект находится на ранней стадии производства. Сейчас для него ищут сценариста, который напишет совершенно новую историю.

    В качестве продюсеров выступают глава телевизионного отдела Anonymous Гаррет Кембл, директор по развитию Райан Шварц и главный творческий директор Дэвид Левин.

    Медиакомпания будет заниматься проектом в тесном сотрудничестве с CD Projekt RED.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Настольная игра «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе»: как D&D без мастера 1
    0
    10530
    Настольная игра «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе»: как D&D без мастера

    Повествовательная игра, построенная на одной незамысловатой механике.

    «Создатель». Красивый и старомодный киберпанк от режиссёра «Изгоя-один» 7
    0
    22725
    «Создатель». Красивый и старомодный киберпанк от режиссёра «Изгоя-один»

    Турпоход по киберпанковой Юго-Восточной Азии: наслаждайтесь красотами гор, робо-буддистами и напоминаниями о военных преступлениях Америки!

    Первые впечатления от бета-версии Warhammer 40000: Rogue Trader
    0
    73747
    Первые впечатления от бета-версии Warhammer 40,000: Rogue Trader

    Ролевая игра от Owlcat Games в мире «Молота войны» 

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики» 2
    0
    72884
    Неизданное: неиспользованные сценарии комиксов Александра Ремизова

    Разумеется, это лишь наброски, сама суть, которая потом обрастала деталями, идеями и диалогами, но, уверены, они помогут вам лучше понять творческий процесс художника.

    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2023? Дом Ашеров, Ужастики, Карпентер и Vertigo 7
    0
    88521
    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2023? Дом Ашеров, Ужастики, Карпентер и Vertigo

    А ещё хронофантастика и документалка про призрака. 

    Комикс: Трудно быть боргом
    0
    121131
    Комикс: Трудно быть боргом

    Раньше с такими ранениями солдат отправлялся на дембель…

    Какие новые мультсериалы смотреть в октябре 2023? Падальщики, Ubisoft, Плутон и нежить 4
    0
    140906
    Какие новые мультсериалы и аниме смотреть в октябре 2023? Падальщики, Ubisoft, Плутон и нежить

    Дайджест получился такой большой, что его пришлось поделить ещё раз.

    «Поколение Ви»: первые впечатления от спин-оффа «Пацанов»  1
    0
    151632
    «Поколение Ви»: первые впечатления от спин-оффа «Пацанов» 

    Пока что шоу полно искренности, непосредственности и мальчишеского задора.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить