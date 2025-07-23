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«Цена света»: идёт кампания по поддержке российского фильма

23 июля 16:00
139
2 минуты на чтение
Вселенная METRONOMICON про альтернативный СССР, где ученые ценой неимоверных усилий ставят монстров на службу народному хозяйству, становится фильмом. Фантастическая лента создается силами команды, придумавшей этот мир: издательством PULSART, Союзом Литераторов РФ, художником Алексом Андреевым и командой заслуженных киномастеров под руководством Никиты Ордынского. Короткометражное кино снимается без государственной поддержки, и сейчас команде нужна финансовая помощь. Объявлена крауд-кампания по поддержке фильма.

Ролик о съёмках фильма

«Цена света» – короткометражный фильм, основанный на одноименном рассказе из вселенной METRONOMICON. Это история о человечности, стойкости и надежде в аномальном СССР, где Инфильтрация изменила законы мироздания. Фильм почти готов – нужен последний рывок, чтобы завершить его.
Готовность фильма «Metronomicon: Цена света» — 80%. Создатели уже практически завершили работу. Графика нарисована, ключевые сцены отсняты, черновой монтаж близится к концу. Осталось провести всего один съемочный день в одной локации.
Но в кинематографе регулярно возникают накладки и издержки, которые увеличивают производственный бюджет. Ребята поняли это на собственном опыте, превысив первоначальный запланированный бюджет вдвое. Поэтому они поставили главной сверхцелью сумму в 2 млн. Это гарантированно позволит выпустить фильм в этом году.
Актуальная цель: 1 500 000 рублей.
Но в кинематографе регулярно возникают накладки и издержки, которые увеличивают производственный бюджет. Ребята поняли это на собственном опыте, превысив первоначальный запланированный бюджет вдвое. Поэтому они поставили главной сверхцелью сумму в 2 млн. Это гарантированно позволит выпустить фильм в этом году.
Оптимальная цель: 2 000 000 рублей
Выпуск фильма планируется на конец 2025 года.
В команду создателей входят:
  • Режиссер: Никита Ордынский, завоевавший популярность своими талантливыми работами «Papers, please» и «Beholder»;
  • Арт-директор: Алекс Андреев;
  • Актёры: Владислав Тирон, Евгений Токарев и многие другие;
  • Сценаристы: писатели Таисия Севрюкова, автор оригинальной истории, и Сергей Чекмаев, составитель сборника Metronomicon и член правления Союза Литераторов России;
  • Продюсерская группа: Издательство PULSART;
  • Графика: студия Blackpoint, работавшая над спецэффектами к сериалу «Кибердеревня» и фильму «Этерна»;
  • Аниматроника: студия Galaxy Effects.
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