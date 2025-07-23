«Цена света»: идёт кампания по поддержке российского фильма



Вселенная METRONOMICON про альтернативный СССР, где ученые ценой неимоверных усилий ставят монстров на службу народному хозяйству, становится фильмом. Фантастическая лента создается силами команды, придумавшей этот мир: издательством PULSART, Союзом Литераторов РФ, художником Алексом Андреевым и командой заслуженных киномастеров под руководством Никиты Ордынского. Короткометражное кино снимается без государственной поддержки, и сейчас команде нужна финансовая помощь. Объявлена крауд-кампания по поддержке фильма.

Ролик о съёмках фильма

«Цена света» – короткометражный фильм, основанный на одноименном рассказе из вселенной METRONOMICON. Это история о человечности, стойкости и надежде в аномальном СССР, где Инфильтрация изменила законы мироздания. Фильм почти готов – нужен последний рывок, чтобы завершить его.

Готовность фильма «Metronomicon: Цена света» — 80%. Создатели уже практически завершили работу. Графика нарисована, ключевые сцены отсняты, черновой монтаж близится к концу. Осталось провести всего один съемочный день в одной локации.

Но в кинематографе регулярно возникают накладки и издержки, которые увеличивают производственный бюджет. Ребята поняли это на собственном опыте, превысив первоначальный запланированный бюджет вдвое. Поэтому они поставили главной сверхцелью сумму в 2 млн. Это гарантированно позволит выпустить фильм в этом году.

Актуальная цель: 1 500 000 рублей.

Но в кинематографе регулярно возникают накладки и издержки, которые увеличивают производственный бюджет. Ребята поняли это на собственном опыте, превысив первоначальный запланированный бюджет вдвое. Поэтому они поставили главной сверхцелью сумму в 2 млн. Это гарантированно позволит выпустить фильм в этом году.

Оптимальная цель: 2 000 000 рублей

Выпуск фильма планируется на конец 2025 года.

В команду создателей входят: Режиссер: Никита Ордынский, завоевавший популярность своими талантливыми работами «Papers, please» и «Beholder»;

Арт-директор: Алекс Андреев;

Актёры: Владислав Тирон, Евгений Токарев и многие другие;

Сценаристы: писатели Таисия Севрюкова, автор оригинальной истории, и Сергей Чекмаев, составитель сборника Metronomicon и член правления Союза Литераторов России;

Продюсерская группа: Издательство PULSART;

Графика: студия Blackpoint, работавшая над спецэффектами к сериалу «Кибердеревня» и фильму «Этерна»;

Аниматроника: студия Galaxy Effects.

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