«Цена света»: идёт кампания по поддержке российского фильма

Вселенная METRONOMICON про альтернативный СССР, где ученые ценой неимоверных усилий ставят монстров на службу народному хозяйству, становится фильмом. Фантастическая лента создается силами команды, придумавшей этот мир: издательством PULSART, Союзом Литераторов РФ, художником Алексом Андреевым и командой заслуженных киномастеров под руководством Никиты Ордынского. Короткометражное кино снимается без государственной поддержки, и сейчас команде нужна финансовая помощь. Объявлена крауд-кампания
по поддержке фильма.