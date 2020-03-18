В рубрике «что почитать» — новые анонсы фантастических произведений. На этот раз в рубрике героическое фэнтези от Э. Дж. Смита (третья книга в тетралогии «Долгая война») и переиздание классического романа-катастрофы от Ларри Нивена и Джерри Пурнелла.

Э. Дж. Смит

«Красный принц»

«Красный принц» — часть цикла Э. Дж. Смита «Долгая война» в жанрах тёмного и героического фэнтези. История продолжает события «Чёрной стражи» и «Тёмной крови». На языке оригинала книги выходили с 2013-го по 2016-й. Теперь на русском появляется третий роман тетралогии.

Между песчаными равнинами Каресии и ледяными пустошами народа раненов раскинулось королевство людей ро. Земли там плодородны, а люди живут в достатке под покровительством Одного Бога, который доволен своей паствой. Но когда люди ро совсем расслабились, упокоенные безмятежностью сытой жизни, войска южных земель не стали зря терять время. Теперь землями ро управляют Семь Сестер, подчиняя правителей волшебством наслаждения и крови. Вскоре они возведут на трон нового бога. Долгая Война в самом разгаре, но на поле боя еще не явился Красный Принц. Все умершие восстанут, а ныне живые падут.

Ждём этой весной.

Ларри Нивен, Джерри Пурнелл

«Молот Люцифера»

«Эксмо» переиздаёт классический фантастический роман на тему апокалипсиса — книга выйдет в серии «Гиганты фантастики». Оригинал была написан в 1977-м, его издавали у нас под названием «Апокалипсис» ещё в 90-е.

Гигантская комета взрывается в атмосфере Земли. Бомбардировка планеты ее обломками вызывает катастрофу: землетрясения, извержения вулканов, цунами в тысячу футов и бесконечный дождь с черных от пепла небес. Города затоплены, а океаны обращаются в пар. Аварии на атомных электростанциях провоцируют панический запуск баллистических ракет. Начинается новый Ледниковый период. Цивилизация в руинах, люди объединяются в группы с разной идеологией, чтобы выжить и победить. Людоеды-милитаристы, религиозные фанатики, выживальщики — кому будет принадлежать будущее?

Роман ожидается в мае.