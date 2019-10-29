В очередном выпуске «Что почитать» — два романа «Эксмо», тесно связанные с известным стриминговым сервисом Netflix. Одна книга — по мотивам уже вышедшего шоу, а по тексту другой скоро выпустят новый проект.
Фрэнк Миллер, Том Уилер
«Проклятая»
«Проклятая» — иллюстрированный роман знаменитого комиксиста Фрэнка Миллера («Сорвиголова», «Росомаха», «Город грехов») и сценариста Тома Уилера («Кот в сапогах», роман «Арканум»). Книга переосмысляет классический артурианский сюжет с точки зрения юной Нимуэ — будущей Владычицы озера.
Нимуэ растет изгоем. Связь с темной магией пугает всех, кто видит девочку.
Проходит время — и в мирную деревню вторгаются Красные Паладины, безжалостно предав ее огню и мечу.
Мать завещает Нимуэ найти волшебника Мерлина. Мечтая о мести, девушка знакомится с наемником Артуром. Участвует в восстании против Красных Паладинов и короля Утера.
Теперь Нимуэ должна объединить свой народ и узнать правду о собственной судьбе.
Уже сейчас Netflix готовит сериальную адаптацию книги — релиз намечен на 2020 год. Сам роман вышел на языке оригинала в октябре 2019 года. На полках российских магазинов ждём в этом декабре.
В книгу войдёт несколько цветных чёрно-белых иллюстраций:
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Автор «Города грехов», «300 спартанцев» и «Сорвиголовы» — революционер-созидатель, который изменил и рисованные истории, и кино.
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Шоу основано на выходящем романе Фрэнка Миллера.
Адам Кристофер
«Очень странные дела. Тьма на окраинах города»
«Тьма на окраинах города» — второй художественный роман по сериалу «Очень странные дела». Он расскажет о молодости шерифа Хоппера, когда он работал в полиции Нью-Йорка и столкнулся с жутким преступлением.
Хоукинс, 1984 год. Шериф Джим Хоппер планирует насладиться Рождеством с Одиннадцать, но у приемной дочери свои планы на праздник. Из подвала на свет появляется коробка со старыми делами. Почему Хоппер уехал из Хоукинса? И почему никогда не рассказывает о своей работе детективом в Нью-Йорке?
Нью-Йорк, 1977 год. Последнее громкое дело, изменившее все. Ветеран Вьетнама Хоппер берется за расследование серии жестоких убийств, которыми интересуются федеральные агенты. Но внезапно город накрывает волной отключений электричества, и детективу приходится лицом к лицу столкнуться с невиданной ранее тьмой.
Огни гаснут в городе, который никогда не спит…
Роман собираются выпустить в декабре. Ранее «Эксмо» издало «Подозрения» Гвенды Бонд — книгу по миру «Очень странных дел», в которой раскрывается история происхождения Одиннадцатой и её отца.
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