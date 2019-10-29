В очередном выпуске «Что почитать» — два романа «Эксмо», тесно связанные с известным стриминговым сервисом Netflix. Одна книга — по мотивам уже вышедшего шоу, а по тексту другой скоро выпустят новый проект.

Фрэнк Миллер, Том Уилер

«Проклятая»

«Проклятая» — иллюстрированный роман знаменитого комиксиста Фрэнка Миллера («Сорвиголова», «Росомаха», «Город грехов») и сценариста Тома Уилера («Кот в сапогах», роман «Арканум»). Книга переосмысляет классический артурианский сюжет с точки зрения юной Нимуэ — будущей Владычицы озера.

Нимуэ растет изгоем. Связь с темной магией пугает всех, кто видит девочку. Проходит время — и в мирную деревню вторгаются Красные Паладины, безжалостно предав ее огню и мечу. Мать завещает Нимуэ найти волшебника Мерлина. Мечтая о мести, девушка знакомится с наемником Артуром. Участвует в восстании против Красных Паладинов и короля Утера. Теперь Нимуэ должна объединить свой народ и узнать правду о собственной судьбе.

Уже сейчас Netflix готовит сериальную адаптацию книги — релиз намечен на 2020 год. Сам роман вышел на языке оригинала в октябре 2019 года. На полках российских магазинов ждём в этом декабре.

В книгу войдёт несколько цветных чёрно-белых иллюстраций:

Адам Кристофер

«Очень странные дела. Тьма на окраинах города»

«Тьма на окраинах города» — второй художественный роман по сериалу «Очень странные дела». Он расскажет о молодости шерифа Хоппера, когда он работал в полиции Нью-Йорка и столкнулся с жутким преступлением.

Хоукинс, 1984 год. Шериф Джим Хоппер планирует насладиться Рождеством с Одиннадцать, но у приемной дочери свои планы на праздник. Из подвала на свет появляется коробка со старыми делами. Почему Хоппер уехал из Хоукинса? И почему никогда не рассказывает о своей работе детективом в Нью-Йорке? Нью-Йорк, 1977 год. Последнее громкое дело, изменившее все. Ветеран Вьетнама Хоппер берется за расследование серии жестоких убийств, которыми интересуются федеральные агенты. Но внезапно город накрывает волной отключений электричества, и детективу приходится лицом к лицу столкнуться с невиданной ранее тьмой. Огни гаснут в городе, который никогда не спит…

Роман собираются выпустить в декабре. Ранее «Эксмо» издало «Подозрения» Гвенды Бонд — книгу по миру «Очень странных дел», в которой раскрывается история происхождения Одиннадцатой и её отца.