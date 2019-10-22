В новом выпуске рубрики «Что почитать» у нас пара фэнтези-новинок от АСТ — издательство готовит к выходу переиздание «Сказаний Меекханского пограничья: Восток-Запад» Роберта М. Вегнера и сборник Филипа Пулмана под названием «Лира Белаква».

Роберт М. Вегнер

«Сказания Меекханского пограничья: Восток-Запад»

В ноябре издательство АСТ в рамках «Шедевры фэнтези» выпустит «Сказания Меекханского пограничья: Восток-Запад» Роберта М. Вегнера.

Восток Меекханской империи — край неспокойный. Здесь пролегает граница с побежденным, но не сломленным государством воинственных кочевников, здесь во множестве встречаются Урочища, проклятые места, где можно столкнуться с невероятными чудовищами. Здесь вольный отряд генерала Ласкольника, что когда-то принес империи победу над кочевниками, продолжает нести службу и бороться против угроз — явных и тайных. А угрозами Восток богат. Как богат и тайнами. А на Западе стоит город-государство Понкее-Ла, где растет влияние нового культа бога войны Реагвира, чья сила излечивает немощных и дарует зрение слепцам. Молодой вор Альтсин оказывается втянут в интригу, связанную с похищением главной реликвии культа, — меча, что по легенде принадлежал самому Реагвиру. Альтсин еще не знает, какие зловещие тайны ему откроются, не знает, каким невыносимо тяжелым может быть божественное благословение, а главное, какой страшной окажется правда о том, кем являются боги на самом деле.

Филип Пулман

«Лира Белаква»

В декабре в рамках серии «Золотой Компас» АСТ готовит к выходу небольшой сборник Филипа Пулмана под названием «Лира Белаква». В него войдут две новые истории по вселенной «Тёмных Начал» — «Однажды на Севере» и «Оксфорд Лиры».

«Однажды на Севере» — рассказ о встрече воздухоплавателя Ли Скорсби и медведя Йорека Бирнисона, будущего короля бронированных медведей. Встреча эта состоялась за двадцать лет до рождения Лиры.

«Оксфорд Лиры» — история, которая произошла с Лирой и ее деймоном Пантелеймоном, когда она училась в Иордан-колледже. Действия разворачиваются спустя два года после событий, описанных в «Янтарном телескопе», последнем томе трилогии.

История, рассказанная в трилогии «Темные начала», закончена, но автор подарил читателям возможность вернуться в созданный им удивительный мир, полный чудес и приключений, и снова встретиться с любимыми героями — на крышах Оксфорда, в лаборатории загадочного алхимика, в корзине воздушного шара, летящего над ледяными океанскими волнами…