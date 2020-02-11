Что почитать: тёмное фэнтези от Яцека Комуды и Гарета Райдера-Ханрахана

В рубрике «что почитать» — анонсы двух авторов, каждый из которых пишет своё тёмное фэнтези. «Астрель-СПб» собирается выпустить новые романы польского фантаста Яцека Комуды («Имя зверя. Ересиарх»), а в планах fanzon — издать книгу автора материалов для настольных ролевых игр Гарета Райдера-Ханрахана.

Гарет Райдер-Ханрахан

The Gutter Prayer

Райдер-Ханрахан прежде всего известен как автор материалов для настольных ролевых игр — он писал приключения для издательства Pelgrane Press, например, создал ряд приключений для игры «Ктулху» (Trail of Cthulhu) и кампанию для игры «13-я эпоха» (13-th Age). The Gutter Prayer — его дебют.

Добро пожаловать в город святых и воров… Город Гуердон существует вечно. Он служит убежищем от войны, которая бушует за его пределами. Но в древних туннелях глубоко под его улицами пробудилась злобная сила. Судьба города оказывается в руках трех воров. Они одни противостоят наступающей тьме. По мере раскрытия заговоров и секретов их дружба подвергнется суровым испытаниям. Если они потерпят неудачу, все будет потеряно, и улицы Гуердона зальются кровью. The Gutter Prayer — это эпическая история о колдунах и ворах, предательстве и мести.

Точной даты выхода пока нет.

Читайте также Гарет Райдер-Ханрахан The Gutter Prayer: отличный дебют в жанре тёмного фэнтези Автор приключений к настольным ролевым играм впервые попробовал себя в роли писателя фэнтези — и дебют сразу получился очень увлекательным.

Яцек Комуда

«Якса»

Романы цикла «Якса» — тёмное фэнтези, созданное на основе славянской истории и мифов времен Великого переселения народов. Но повествование здесь всё-таки не историческое, государства, территории и нравы отличаются от реальных. Иллюстрации нарисовал Сергей Шикин.

Королевство Лендия пало на колени перед дикой ордой кочевников. Предатели становятся лордами, а останки великих воинов гниют в полях. Те же, кому удалось уцелеть, прячутся в лесах, как дикие звери. Всеобщей сумятицей пользуются колдуны, призывая старых богов. Земля разорвана крестьянским восстанием. Посреди хаоса и кровопролития начинается история о юноше Яксе за которым из-за деяний отца будут охотиться до конца его дней. Кажется, что у Яксы нет шансов в этой бесконечной погоне, но судьба снова и снова благоприятствует ему. Только он еще не знает, что удача никогда не дается бесплатно, и за цепочкой счастливых случайностей стоит нечто куда страшнее любого побега.

Точной даты выхода пока нет.