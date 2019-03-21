5 фантастических книг февраля-марта 2019: экспресс-обзор

Ежемесячно выходит немало любопытных фантастических новинок, но написать полноценную рецензию удается не на каждую. Потому в дополнение к обстоятельным рецензиям на самые важные книги мы решили отмечать некоторые другие новинки, которые по разным причинам привлекли наше внимание, в формате экспресс-мнений.

Яцек Комуда «Имя зверя. Ересиарх»

Невероятно колоритное историческое фэнтези на тему «как страшно жить». Обратите внимание!

Жанр: историческое фэнтези, детективная «чернуха»

Издательство: АСТ, 2019

Похоже на: фильм Алексея Германа «Трудно быть богом» (2013) • Джесс Буллингтон «Печальная история братьев Гроссбарт»

Один из самых знаменитых средневековых поэтов Франсуа Вийон по современным меркам был кем-то средним между Владимиром Высоцким и Михаилом Кругом. Вийон писал талантливые стихи о любви и жизни, а ещё о разгуле и грабежах — ведь он был не только магистром Сорбонны, но и вором, мошенником и убийцей. И, по наиболее распространённой версии, закончил жизнь на виселице — хотя современные историки в этом сомневаются.

В общем, личность многогранная, колоритная и неоднозначная. Неудивительно, что польский писатель Яцек Комуда решил сделать Вийона главным героем своих повестей и рассказов, действие которых разворачивается во Франции второй половины XV века.

Комуда — профессиональный историк и, как положено ответственному представителю этой науки, тщательно работал с источниками. Потому исторический фон сборника (точнее, двух сборников под одной обложкой) передан великолепно. Всем, кому интересна жизнь людей позднего средневековья, стоит прочитать эту книгу. Вот только удовольствие от чтения получить тяжело. Тому есть три причины.

Первая — в том, что перед нами не просто тёмное фэнтези, а самая наитемнейшая, чернушная его разновидность. Любой Мартин с Аберкромби и Лоуренсом в придачу покажутся в сравнении с Комудой детским писком на лужайке. Так что читать книгу взахлёб не получится, невзирая на остросюжетность и мистико-детективные загадки: после каждого текста приходится делать перерыв, иначе вынести этот поток грязи просто нет сил.

Отсюда вытекает второй момент — отсутствие героев, заслуживающих читательской любви, сочувствия или симпатии. Франсуа Вийон здесь, будем откровенны, настоящая мразь. Главным героем вполне может быть преступник — при определённом старании автора можно полюбить даже маньяка-людоеда (Ганнибал Лектер не даст соврать!).

Но Вийон Комуде, похоже, нужен лишь как эдакий Вергилий, экскурсовод по человеческой мерзости средневековья. Хотя автор и заставляет Вийона иногда совершать достойные поступки, смотрится это насквозь фальшиво: «Эй, Франсуа, ты зачем хорошее дело сотворил? — Да это автор, падла, меня заставил, а так бы я ни в жисть!» Поверить, что Вийон из рассказа «Так далеко до неба» может в дальнейшем сделать хоть что-то стоящее, совершенно нереально.

Наконец, третий важный момент — не совсем понятно, зачем Комуда вообще сочинил эту книгу. Столь живописный антураж можно было использовать куда с большей пользой. К примеру, в некоторых повестях есть очевидные параллели с романом Умберто Эко «Имя розы». А иногда при чтении на ум приходят замечательные исторические детективы Эллис Питерс про брата Кадфаэля. И у Эко, и у Питерс тоже немало жестокости — ну, средневековье же! — но авторы сочиняли свои книги не ради показа мерзостей. У итальянца были философские рассуждения и идеи, у англичанки — гуманистический посыл и детективные интриги. А польский писатель чего хотел? Нет, возможно, какой-то смысл в текстах есть, вот только его довольно сложно унюхать в выгребной яме кровавого натурализма.

Очень мрачно и очень мерзко. С одной стороны — глубокое погружение в средневековые ужасы. С другой — после прочтения хочется принять душ. Тем, кто мечтает проникнуться европейским средневековьем, читать стоит. Ну и мизантропам, убежденным, что жизнь — дерьмо, а все люди — мрази, тоже должно понравиться.

Саба Тахир «Жнец у ворот»

Фэнтезийный псевдореализм «чем хуже, тем лучше»

Жанр: эпическое фэнтези

Издательство: АСТ, 2019

Похоже на: Брендон Сандерсон «Убийца войн» • телесериал «Рим» (2005–2007)

Элен Аквилла, получившая титул Кровавый Сорокопут (нечто вроде военного трибуна), пытается спасти Империю, которую ведёт к гибели безумный повелитель Маркус. Юная книжница Лайа ищет возможности вывести свой угнетённый народ из мрака и жаждет остановить Князя Тьмы. А ставший Ловцом Душ бывший меченосец Элиас постепенно утрачивает всё человеческое.

Первый роман этого цикла так и остался пока лучшим в серии. Автор сочинила увлекательный задел для исторического фэнтези, поместив героев в реалии, похожие на Ближний Восток, завоёванный Римской империей. Жестокие меченосцы — явные римляне, непокорные книжники — иудеи, а коварные джинны — магический вариант арабов. Берём главных героев из каждого народа, заставляем их взаимодействовать или противостоять друг другу, добавляем любви, ненависти, страха, интриг, крови, нравственного выбора — и получаем на выходе очень достойное фэнтези с качественно проработанной психологией и отсылками к реальной истории. К сожалению, по пути историчности Тахир не пошла и со второго тома цикл свернул на дорогу более традиционного фэнтезийного эпика для юношества.

А ещё фирменным знаком цикла, особенно в «Жнеце у ворот», стал принцип «чем хуже, тем лучше», когда все потуги героев приводят всё к более кошмарным результатам. Как в песенке из знаменитой советской кинокомедии — «Что б они ни делали, не идут дела; видно, в понедельник их мама родила». Уловив этот авторский алгоритм, читать «Жнеца» несколько тяжеловато. Вероятнее всего, это такой приём перед финальным томом цикла, который выйдет в нынешнем году, — ввергнуть всех в пучину отчаяния, чтобы неизбежный для Young Adult хэппи-энд казался ещё слаще.

Довольно увлекательное юношеское фэнтези с несколько слабыми героями, которые страдают на всю катушку. Любителям нравственных и физических терзаний героев стоит прочесть.

Франциска Гем «Подружка — кровь с молоком»

Детское фэнтези в стилистике семейных телесериалов

Жанр: детское фэнтези, вампирская мистика

Издательство: Издательский Дом Мещерякова, 2019

Похоже на: телесериал «Сабрина — маленькая ведьма» (1996–2003) • Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»

Угораздило же древнего вампира влюбиться в человеческую самку! И вот настойчивая жёнушка Эльвира уговоривает свою кровососущую семью переехать из такой уютной и привычной Трансильвании в маленький немецкий городок. Достопочтенному Михаю Тепезу и его дочерям приходится жить среди обычных людей. А это такая морока! Нельзя летать и есть всякую живность, нужно еженедельно подпиливать клыки, носить тёмные очки, мазаться кремом от загара. А юным Сильвании и Дакарии ещё и в школу ходить! Бррр, какая гадость….

Книги Франциски Гем имеют в Германии огромную популярность — вышло уже более десятка томов. Их даже экранизировали («Семейка вампиров», 2012). Начальная повесть цикла только знакомит читателей с главными героями — основные их приключения впереди.

Поначалу кажется, что это сугубо детское чтение, но не совсем так. Книга Гем больше всего напоминает семейные телесериалы каналов Nickelodeon и Disney. Конечно, в центре истории двенадцатилетние Сильвания и Дакария — они осваиваются в школе, пытаются завести друзей, переживают за свою «инаковость», то и дело влипают в разные неприятности.

Однако немало внимания автор уделяет и жизни взрослых — не только супругов Тепез, но и их соседей, и школьных учителей. Так что читатели, кроме забавных ситуаций и пародий на популярные истории про вампиров, получают возможность поближе познакомиться с жизнью современной немецкой провинции. Хотя, конечно, для взрослых книга всё же простовата.

Симпатичное «семейное» чтение про нелёгкую участь вампиров в современном мире. Рекомендуем детям до 12 лет, особенно девочкам.

Кристофер Браун «Тропик Канзаса»

Сумбурная антиутопия про раздробленную Америку

Жанр: антиутопия, альтернативная история

Издательствa: «Эксмо», fanzon, 2019

Похоже на: Роберт Хайнлайн «Если это будет продолжаться» • Синклер Льюис «У нас это невозможно»

Мечта российских ура-патриотов сбылась: проклятую Америку настиг наконец белый пушной зверёк! Причём обошлось без извержения подземного вулкана и ядерных атак террористов-фанатиков. Сами, всё сами! США развалились — мрак, хаос и сплошной Оруэлл.

Антиутопия — это всегда любопытно, ведь автор пытается смоделировать возможное мрачное будущее нашего мира. Тем более что роман Кристофера Брауна ещё и АИ, хотя вычленить точку в относительно недалёком прошлом, когда случилась развилка, сумеет лишь тот, кто более-менее подкован в политической истории Америки. А ещё в романе очень много элементов постапокалиптического боевика. И шпионского детектива. И социальной драмы. И криминального триллера. И политической сатиры. И семейной саги. И…

В общем, куча всего намешана, словно Браун поначалу собирался писать трилогию, а потом передумал. А материал-то собран, не пропадать же добру? Вот он и запихнул все линии, события и образы под обложку одной не слишком-то объёмной книги. Харизматичный президент-популист? Торговые центры и стадионы, ставшие тюрьмами в стиле Гуантанамо? Бывший Дикий Запад, где царит анархия в духе «Безумного Макса»? Отважные одиночки, идущие против прогнившей системы? Всё здесь, и много чего ещё — как будто автор, сочиняя книгу, сверялся с пособием «Американская антиутопия для чайников-либералов, ненавидящих Трампа».

Нет, роман довольно лихо читается и вполне завершен. Правда, развязка выглядит хоть и остроумной, но притянутой за уши. И, самое главное, за пределами банальной мантры «диктатура — это плохо, а демократия — хорошо» никакой чёткой идеи тут нет. Из этой книжки мог бы получиться сценарий занимательного телесериала. Но то, что такой невнятный роман стал в США национальным бестселлером и номинантом премии Джона Кэмпбелла как лучшая НФ, заставляет думать, что конец Америки действительно не за горами.

Потенциально интересная антиутопия о кризисе великой страны, подпорченная попыткой автора втиснуть в книгу слишком много идей и жанров. Пожалуй, можно посоветовать любителям политической фантастики. Ну и мечтающим о крахе «проклятых пиндосов».

Лиза Максвелл «Воровка дьявола»

Авантюрное фэнтези про хитроумных героев, не способных достигнуть своих целей

Жанр: авантюрное историческое фэнтези

Издательство: «Росмэн», 2019

Похоже на: Ли Бардуго «Шестерка воронов» • фильм «Карты, деньги, два ствола» (1998)

Узнав правду о коварстве своего приёмного отца, воровка Эста стала союзницей авантюриста Харта Дарригана, который её одновременно и притягивает, и отталкивает. Харт страстно влюблён в Эсту, однако опасается слишком сближаться с ней — особенно теперь, когда его тело стало вместилищем Книги Тайн. Оба героя, да и остальные персонажи, преследуют свои цели — им нужны знания, власть, свобода, любовь или месть…

Начальная книга цикла напоминала фильм «Банды Нью-Йорка», только с магией. Да и сама автор не скрывала, что использовала исторический материал о жизни Нью-Йорка начала XX века — с упором на криминальные разборки этнических группировок. Вот только их первопричиной — кроме денег и власти — стал ещё конфликт между обычными людьми и людьми со сверхъестественными способностями. В итоге получилось лихое детективно-авантюрное фэнтези с многочисленными подробностями из реальной истории и путешествиям во времени.

В продолжении Максвелл несколько изменила тональность книги. Детективная линия изрядно увяла — все маски сорваны, основные тайны раскрыты. Поэтому упор сделан на авантюру с изрядной примесью романтики и моральных терзаний. Ну и конечно, в романе полно сочных исторических деталей. Фоном для книги Максвелл выбрала громкое событие из жизни США начала прошлого века: Всемирную выставку 1904 года в Сент-Луисе. Именно колоритный бэкграунд — самая интересная часть «Воровки дьявола».

Увы, всё остальное — довольно шаблонная авантюрно-романтическая YA-фантастика. К тому же Максвелл использует приём, который в первом томе смотрелся любопытным, но во второй книге стал чересчур навязчивым. Практически все персонажи выстраивают хитроумные планы, которые стопроцентно проваливаются. Чем тщательнее герои продумывают свои действия, тем с большим шумом хлюпаются в лужу. Несколько раз подобный манёвр в духе фильмов Гая Ричи кажется интересным, но когда неудачниками оказываются все — это начинает бесить.