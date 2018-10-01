«Веном» с Томом Харди в главной роли стартует уже на этой неделе — 4 октября. В фильме, как обещают, будет две сцены после титров, и одна из них намекает на будущий кроссовер с уже известной нам вселенной.

Осторожно, спойлеры!

По слухам, первая сцена после титров покажет нам героя Вуди Харрельсона — Клетуса Кэссиди, более известного как Карнаж. Эдди Брок придёт в тюрьму на интервью к Кэссиди, который спросит у него: «Хочешь ли ты знать, какого это быть серийным убийцей? Хочешь ли ты узнать… Карнажа?».

По словам Джереми Конрада, ссылающегося уже видевших картину людей, в этой сцене герой Харрельсона будет похож на Пенивайза, только без клоунского грима. Однако самого Карнажа мы, скорее всего, не увидим

Вторая сцена после титров начнётся со слов: «Тем временем в другой Спайдер-вселенной». В ней зрителям покажут отрывки из нового мультфильма «Человек-паук: Через вселенный», которые стартует в прокате 13 декабря. Эта сцена, опять же по слухами, намекает на то, что в сиквеле «Венома» мы можем увидеть Человека-паука.