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Что посмотреть из аниме — по версии Центробанка России

Дмитрий Кинский
17 декабря 17:02
1
1 минута на чтение
16 декабря админ официального Telegram-канала Центрального банка России не только прокомментировал ввод цифрового рубля и обращение криптовалюты, но и внезапно поделился своими рекомендациями аниме.
Приводим список:
  • «5 сантиметров в секунду» — под меланхоличное настроение;
  • «Город, в котором меня нет» — для любителей детективов;
  • «Акира» — для фанатов классики;
  • «Мой сосед Тоторо» — для семейного просмотра;
  • «Двуличный братик Урамити» — для тех, кто никак не дождется Нового года, чтобы отдохнуть.
Также админ отметил, что любит не только аниме, но и «большую литературу и природу». Возможно, об этом он расскажет подробнее в следующий раз!

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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  • Фирменная атрибутика
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осталось:26дней
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