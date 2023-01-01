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    Новости

    «Что ты сказал Темному лорду?» — новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum

    23 марта 2023
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    23.03.2023
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    0 минут на чтение
    «Что ты сказал Темному лорду?» — новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum

    В сети раньше времени появился новый сюжетный трейлер грядущего экшена The Lord of the Rings: Gollum.

    В ролике показали много отрывков из катсцен (там даже Гэндальф засветился!), а также немного геймпеля — стелс, побег от гигантского паука и не только.

    Вместе с этим стала известна дата релиза 22 июня 2023 года. Игра будет доступна на всех основных платформах.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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