«Что ты сказал Темному лорду?» — новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum

В сети раньше времени появился новый сюжетный трейлер грядущего экшена The Lord of the Rings: Gollum.

В ролике показали много отрывков из катсцен (там даже Гэндальф засветился!), а также немного геймпеля — стелс, побег от гигантского паука и не только.

Вместе с этим стала известна дата релиза 22 июня 2023 года. Игра будет доступна на всех основных платформах.