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«Чужой», «Франкенштейн» и «Кинг Конг» — топ-100 лучших хорроров по версии Variety
Дмитрий Кинский
9 октября 18:22
274
1 минута на чтение
В преддверии Хэллоуина издание Variety поделилось списком из 100 лучших хорроров всех времен.
На первом месте оказался слэшер «Техасская резня бензопилой», за ним расположился «Изгоняющий дьявола», а замыкает тройку лидеров «Психо» Альфреда Хичкока.
В список также попали «Сияние», «Рассвет мертвецов», «Крик», «Дракула» 1931 года, японский «Звонок», «28 дней спустя», «Годзилла» 1954 года, «Гремлины» и другие.
Вот как выглядит топ-15:
  1. «Техасская резня бензопилой»;
  2. «Изгоняющий дьявола»;
  3. «Психо»;
  4. «Челюсти»;
  5. «Ребёнок Розмари»;
  6. «Ночь живых мертвецов»;
  7. «Кинопроба»;
  8. «Франкенштейн»;
  9. «Сало, или 120 дней содома»;
  10. «Кэрри»;
  11. «Чужой»;
  12. «Кинг Конг»;
  13. «Молчание ягнят»;
  14. «Носферату, симфония ужаса»;
  15. «А теперь не смотри».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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