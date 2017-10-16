В Сети появился полноценный трейлер нового супергеройского боевика от Marvel — «Чёрная пантера». Смотрим!

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В центре сюжета — история принца Ваканды Т’Чаллы, с которым мы познакомились в фильме «Первый мститель: Противостояние». Его родной стране угрожает опасность, ведь именно там скрываются залежи уникального металла вибраниума. Многие пытались до него добраться, но каждый раз на пути противников вставал Чёрная пантера. Теперь же враг вооружился высокотехнологичным оружием, так что у Т’Чаллы остаётся совсем мало времени, чтобы совладать с наследием своего отца.

Уже со второго трейлера фильм подкупает непривычной стилистикой — первобытная культура в окружении футуристических технологий — и актёрским составом. Роли в фильме исполнили Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Форест Уитакер, Мартин Фриман и Энди Сёркис.

Премьера назначена на 15 февраля 2018 года.