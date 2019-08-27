27 августа свет увидел экшен Control, который рассказывает об аномалиях в Бюро Контроля, где случился прорыв существ из другого измерения. По ходу игры главная героиня Джесси находит множеств документов, проливающих свет на различные необычные случаи.

Один из таких инцидентов — события Alan Wake, другой игры студии Remedy. В Control можно найти досье, в котором говорится, что жена писателя Элис Уэйк найдена живой и здоровой с признаками амнезии, а вот агент ФБР Найтингейл, доктор Хартман и сам Алан Уэйк не обнаружены.

Иными словами, с точки зрения Бюро, случившееся в городке Брайт-Фоллс — это локальная аномалия. А вот сериал Night Springs, который можно было увидеть по телевизору, — ничто иное, как попытка подготовить общественность к раскрытию истины о сверхъестественных событиях.

Кроме того, в игре есть ряд и других пересечений — например, необычный термос с всегда тёплым кофе и послание от самого Алана.

Кроме того, в игре появляется музыка группы Old Gods of Asgard — на самом деле, это Poets of the Fall, записавшие треки к Control.