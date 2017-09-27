Съёмки сиквелов только начались, но уже появилось несколько любопытных деталей. Издание Entertainment Weekly сообщило, что к исполнителям главных ролей Сэму Уортингтону и Зои Салдане присоединилась группа молодых актёров. Они сыграют детей Джейка Салли и Нейтири.

Кроме этого, в «Аватаре 2» появятся и дети из другого племени под названием Меткайина с вожаком Товари, которого сыграет Клифф Кёртис («Бойтесь ходячих мертвецов»).

Не обойдется и без технологии захвата движения. Однако не все молодые актёры будут играть жителей Пандоры. В фильме появится персонаж по имени Хавьер «Паук» Сокорро (Джек Чемпион). Он подросток, родившийся в военном комплексе «Адские врата», одной из ключевых локаций первого фильма.

Дети Джейка Салли и Нейтири сыграют важную роль в сиквелах «Аватара» 2

Все дети-актёры на одном кадре. Слева направо: Бритен Далтон (Ло’ак из семьи Салли), Филип Гельо (Аонунг из клана Меткайина), Джейми Флаттерс (Нетейям из семьи Салли), Бейли Басс (Цирейя из клана Меткайина), Тринити Блисс (Таткирей из семьи Салли), Джек Чемпион (Хавьер «Паук» Сокорро) и Дуэйн Эванс-младший (Ротксо из клана Меткайина). Фото: Sheryl Nields.

Как утверждает продюсер фильма Джон Ландау, дети — это то, что отличает сиквелы от оригинального фильма.

Они будущее поколение Пандоры и играют очень важную роль не только в этом фильме, но и во всех остальных.

Джон Ландау

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Кот-редактор
Кот-редактор
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