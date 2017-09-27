Съёмки сиквелов только начались, но уже появилось несколько любопытных деталей. Издание Entertainment Weekly сообщило, что к исполнителям главных ролей Сэму Уортингтону и Зои Салдане присоединилась группа молодых актёров. Они сыграют детей Джейка Салли и Нейтири.

Кроме этого, в «Аватаре 2» появятся и дети из другого племени под названием Меткайина с вожаком Товари, которого сыграет Клифф Кёртис («Бойтесь ходячих мертвецов»).

Не обойдется и без технологии захвата движения. Однако не все молодые актёры будут играть жителей Пандоры. В фильме появится персонаж по имени Хавьер «Паук» Сокорро (Джек Чемпион). Он подросток, родившийся в военном комплексе «Адские врата», одной из ключевых локаций первого фильма.

Как утверждает продюсер фильма Джон Ландау, дети — это то, что отличает сиквелы от оригинального фильма.

Они будущее поколение Пандоры и играют очень важную роль не только в этом фильме, но и во всех остальных. Джон Ландау

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