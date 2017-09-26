Это наконец-то произошло! Режиссёр Джеймс Кэмерон приступил к съёмкам сразу нескольких частей франшизы «Аватар» в городе Манхэттен-Бич, штат Калифорния. Суммарный бюджет четырёх фильмов составляет 1 миллиард долларов. Об этом сообщает Deadline.

Никто не знает, когда Кэмерон завершит свой титанический труд. Да, студия Fox уже озвучила конкретные даты, но съёмки много раз переносили, из-за чего сдвигались даты премьеры. Надеемся, что в этот раз всё пойдёт по графику:

«Аватар 2» — 18 декабря 2020 года;

«Аватар 3» — декабрь 2021 года;

«Аватар 4» — 2024 год;

«Аватар 5» — 2025 год.

Может показаться, что это невероятно далёкие даты и Кэмерон просто не справится. Но стоит помнить, что первый «Аватар» разрабатывался около 15 лет: от первого замысла режиссёра и до выхода ленты в прокат.

К своим ролям вернутся почти все актёры из первой части. Вот как сейчас выглядит актёрский состав: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джоэль Мур, Мэтт Геральд, Сигурни Уивер и даже Стивен Лэнг! Актёр вернётся к роли полковника Майлза Куоритча и вновь станет главным злодеем во всех последующих фильмах.