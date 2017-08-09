В интервью журналу Empire Джеймс Кэмерон подтвердил, что во всех сиквелах «Аватара» будет один и тот же злодей. И это полковник Майлз Куорич, которого сыграл Стивен Лэнг.

Интересная деталь сиквелов заключается в том, что вы увидите уже знакомых персонажей […] У нас не будет нового злодея каждый фильм. Тот же парень. Тот же ублюдок во всех четырех частях. Он так хорош, и будет еще лучше. Я уверен, что Стивен Лэнг отлично справится с этой ролью. Джеймс Кэмерон

Режиссер не рассказал ничего о том, как Куорич вернется. Неизвестно, перенесётся ли его разум в тело аватара, как случилось с главным героем, или он останется человеком.

«Аватар 2» должен выйти в прокат в 2020 году, а третья часть намечена на 2021. После этого Кэмерон намерен сделать перерыв и доснять оставшие две части к 2024 и 2025 году.

Комментарий нашего киноредактора: Возвращение Стивена Лэнга к роли полковника Куорича — одна из главных странностей в сиквелах «Аватара». В первой картине Куорича убили двумя стрелами в сердце, но персонаж так понравился зрителям, что его решили вернуть. А на вопросы, как это возможно, Джеймс Кэмерон лишь улыбается: «Это, в конце концов, фантастика!» Конечно, Лэнг талантливый актёр, а Куорич — яркий персонаж, они сделают сиквелы лучше. Конечно, стрела в грудь — не падение в вулкан и не обезглавливание, в теории Куорич мог каким-то образом выжить. Но такое безразличие Кэмерона к канону своих работ и смертям персонажей всё-таки неприятно. Раньше он так не поступал. В его «Чужих» и «Терминаторах» герои умирали по-настоящему и не воскресали. Боевики 80-х и 90-х мы любили во многом потому, что герои рисковали жизнями, а смерть была яркой точкой в конце их пути. В последние годы персонажей ценят больше, чем историю. Из ярких образов выжимают максимум, актёры возвращаются к ролям снова и снова. В «Агентах Щ.И.Т.а» ожил агент Коулсон, убитый в «Мстителях». В «Лиге справедливости» нас ждёт возвращение Супермена. В «Kingsman: Золотое кольцо» каким-то образом снова нашлось место герою Колина Ферта. Сценаристы даже не всегда способны дотерпеть до следующей картины — вспомните возмутившую многих «смерть на десять минут» в «Стартреке: Возмездие» и совсем уж издевательские «смерти на минуту» в «Перси Джексоне и Море Чудовищ». Если герой полюбился зрителям, ему гарантировано бессмертие. Не правда ли, это чем-то напоминает пратчеттовскую концепцию богов, которые существуют, пока в них верят? Такими темпами скоро не только актёры, но и сами герои начнут осознавать, что быть интересными — отличный способ уцелеть и попасть в сиквел. Эх, какой постмодернистский сюжет для фильма пропадает!

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