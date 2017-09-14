Третий сезон сериала «Твин Пикс» оставил после себя слишком много вопросов. Многие зрители считают, что финал последней серии намекает на возможное продолжение, в котором на них и ответят. 12 сентября в Белграде прошла скайп-конференция, на которой режиссёр отвечал на вопросы поклонников. Один из фанатов не сдержался и напрямую взял и спросил, что там с четвёртым сезоном. Линч не стал юлить и ответил, как обстоят дела.

Об этом ещё слишком рано говорить. Даже если продолжение и случится, вы ничего не увидите в ближайшие 2 или 3 года, потому что прошлый сезон мы делали 5 лет. Режиссёр Дэвид Линч

Кто-то также спросил, что случилось с Одри Хорн, но тут автор ответил более расплывчато.

А как вы сами думаете, что с ней произошло?

Пожалуй, самым неожиданным вопросом стал вопрос про… причёску режиссёра. Один из поклонников хотел выяснить секрет причёски Линча.

Просто я никогда не мою голову, никогда не принимаю душ. (Смеётся). И да, у меня не слишком много друзей.

Но вернёмся к разговорам о продолжении «Твин Пикса». Исполнитель главной роли Кайл Маклахлен заявил, что разговоров о четвёртом сезоне действительно не ведётся:

Я точно знаю, что разговоров о новом сезоне «Твин Пикс» не ведется. Вот как все обстоит.