Третий сезон сериала «Твин Пикс» оставил после себя слишком много вопросов. Многие зрители считают, что финал последней серии намекает на возможное продолжение, в котором на них и ответят. 12 сентября в Белграде прошла скайп-конференция, на которой режиссёр отвечал на вопросы поклонников. Один из фанатов не сдержался и напрямую взял и спросил, что там с четвёртым сезоном. Линч не стал юлить и ответил, как обстоят дела.
Об этом ещё слишком рано говорить. Даже если продолжение и случится, вы ничего не увидите в ближайшие 2 или 3 года, потому что прошлый сезон мы делали 5 лет.
Режиссёр Дэвид Линч
Кто-то также спросил, что случилось с Одри Хорн, но тут автор ответил более расплывчато.
А как вы сами думаете, что с ней произошло?
Пожалуй, самым неожиданным вопросом стал вопрос про… причёску режиссёра. Один из поклонников хотел выяснить секрет причёски Линча.
Просто я никогда не мою голову, никогда не принимаю душ. (Смеётся). И да, у меня не слишком много друзей.
Но вернёмся к разговорам о продолжении «Твин Пикса». Исполнитель главной роли Кайл Маклахлен заявил, что разговоров о четвёртом сезоне действительно не ведётся:
Я точно знаю, что разговоров о новом сезоне «Твин Пикс» не ведется. Вот как все обстоит.
Читайте также
«Твин Пикс»: кто убил Лору Палмер и другие вопросы и ответы
В ожидании нового сезона пересматриваем сериал, вспоминаем, кто убил Лору Палмер и пытаемся понять Дэвида Линча.
Совы, красная комната и кофе. 8 незабываемых символов «Твин Пикс»
Рассказываем, откуда взялись совы, которые не то, чем кажутся, кто убил Лору Палмер и в чём смысл чертовски вкусного кофе.
Мнение: третий сезон «Твин Пикс» — полный провал
Тим Скоренко объясняет, почему в новом сезоне культового сериала нет смысла.
Твин Пикс: подводим итоги возвращения
Дэвид Линч не стал гнаться за зрительскими ожиданиями, а снова выдал авангард, идущий против всех законов и канонов.