Твин Пикс: подводим итоги возвращения

Агент ФБР Дейл Купер спустя 25 лет выходит из Вигвамов, чтобы вернуть туда своего злого двойника — Мистера К. — и БОБа. Пока он не «проснулся» окончательно, его принимают за другого двойника — Даги Джонса, страхового агента из Лас-Вегаса. Тем временем полиция Твин Пикса и группа агента Коула по кусочкам собирают загадочную картину событий, в которую входят несколько убийств, сообщения от Дамы с поленом, погибшего майора Бриггса и сгинувшего в Вигваме Филипа Джефриса, а также недостающие страницы из дневника Лоры Палмер.

Twin Peaks: The Return

Жанр: мистический детектив
Продюсеры: Марк Фрост, Дэвид Линч, Сабрина С. Сазерленд
В ролях: Кайл Маклахлан, Дэвид Линч, Шерил Ли, Наоми Уоттс, Мигель Феррер, Лора Дерн
Премьерный показ: май — сентябрь 2017, Showtime
Продолжительность: 18 серий по 60 минут

Третий сезон «Твин Пикса» был самым ожидаемым телесобытием не только последней пары лет — когда стало известно, что Дэвид Линч намерен возродить сериал и собирает прежнюю команду актеров, — но и, пожалуй, последней четверти века. Финальный твист второго сезона, где стало ясно, что Зло вырвалось на свободу и хэппи-энда не будет, снился в кошмарах тысячам фанатов «Твин Пикса».

От нового сезона многие ждали нового раунда борьбы со Злом, желательно с окончательным его поражением — что-то вроде «агент Купер убьет БОБа, и мы станцуем на его свадьбе с Одри Хорн». Но те, кто знает Линча не только по этому сериалу, догадывались, что все будет не так просто. Да и мрачные тизеры внушали мало оптимизма. А уж кровавые первые серии и вовсе не оставили от иллюзий камня на камне.

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Вот такими позитивными образами можно полюбоваться в новом сезоне

Линч, в этот раз лично режиссировавший каждую серию, действительно продолжил снимать историю о вечной борьбе со Злом. Но от создателя «Синего бархата» было бы странно ждать лёгкой над ним победы (хотя в одном из эпизодов он такой «супергеройский» подход откровенно пародирует). Для наглядности Зло имеет зримую и осязаемую форму — это злые духи Черного Вигвама во главе с уже знакомым нам БОБом, к которому в третьем сезоне добавляются черные Лесорубы и безликая сущность Джао Дей, в искаженном варианте — Джуди. Но, как мы помним из старого «Твин Пикса», духи не имели бы такой силы, если бы не главные носители вируса Зла — люди.

Оригинал вплоть до последних серий можно было смотреть как странную, но все же поддающуюся объяснению криминальную историю, воспринимая духов как психические проекции участников событий — главным образом несчастной наркоманки Лоры Палмер. Но финал второго сезона, а теперь и «Возвращение» дали понять, что «Твин Пикс» всегда был в первую очередь историей о сверхъестественном. И этого сверхъестественного — а для Линча это значит «странное, необъяснимое и пугающее» — в третьем сезоне предостаточно. Иногда даже слишком: так, восьмая серия полностью состоит из сюрреалистических картинок, повествующих о приходе воплощенного Зла на Землю, и десяти минут музыки Nine Inch Nails.

Твин Пикс: подводим итоги возвращения 9

В новом сезоне мы наконец увидели Белый Вигвам

Твин Пикс: подводим итоги возвращения 6

А в Чёрном Вигваме всё по-прежнему

Воцарение Линча на посту режиссера отразилось на стилистике сезона. История возвращения Купера в Твин Пикс (именно это на самом деле означает подзаголовок) смещает акценты в сторону нуара, вытесняющего конфетно-солнечную эстетику «американы», которая в первых сезонах подана с едкой иронией, но все-таки и с любовью. Большая часть действия происходит ночью, кадры выкрашены в мрачные тона, вместо диалогов — зловещие паузы или напряженная музыка. Если в это темное царство и вторгаются краски, то в первую очередь цвет крови. Жестоких, порой бессмысленных убийств в сезоне предостаточно.

А яркое солнце появляется лишь затем, чтобы безжалостно высветить самые абсурдные моменты. Скажем, линию Купера, который ведет полурастительное кататоническое существование в роли своего двойника Даги Джонса, а его окружение — прежде всего жена Джейни-И, блестяще сыгранная Наоми Уоттс, — делает вид, что ничего странного не происходит.

Твин Пикс: подводим итоги возвращения

Кайл Маклахлен на сей раз играет трёх разных персонажей. Помимо Купера, это мрачный Мистер К…

Твин Пикс: подводим итоги возвращения 1

…и комично невменяемый Даги Джонс

Такой же абсурд пропитывает жизнь обывателей Твин Пикса — к ним Линч безжалостен. Трогательные недотепы Люси и Энди вырастили такого же странного сына Уолли (Майкл Сера), появляющегося лишь в одном эпизоде для малоосмысленного монолога. Официантка Шелли рассталась с Бобби ради очередного «плохого мальчика» — а их дочь Бекки (Аманда Сейфрид) в своем неудачном браке повторяет судьбу матери. Джерри Хорн, брат владельца отеля «Грейт Нозерн» Бена Хорна, окончательно растворил мозг в наркотиках. Сара Палмер спивается и, кажется, становится уже не совсем человеком. Неудивительно, что самым нормальным в этом дурдоме оказывается доктор Джакоби со своим залихватским видеоблогом, призывающим «выкопаться из этого дерьма» и думать своей головой.

Актерские работы — одна из безусловных удач нового сезона. Сложнее всех пришлось Кайлу Маклахлану — большую часть сезона ему приходится играть не всеобщего любимца Купера, а «псевдо-Даги» и жуткого Мистера К., способного на любую жестокость ради своих целей. В интервью актер говорил, что в образе темного двойника он вдохновлялся персонажем Хавьера Бардема в фильме «Старикам здесь не место» — еще одним воплощением дистиллированного Зла. Из других ярких образов, буквально «крадущих экран», нельзя не отметить Диану, ассистентку Купера, сыгранную Лорой Дерн: яркая внешность, брутальные манеры и трагический надлом, скрытый за внешней бравадой.

Предсказуемо прекрасны камео звезд первой величины: так, Тим Рот и Дженнифер Джейсон Ли в роли пары увлеченных работой наемных убийц превращали любую свою сцену в фильм Тарантино.

Отсылка к «Малхолланд Драйв»: на сей раз Ребекка Дель Рио допела песню до конца

Твин Пикс: подводим итоги возвращения 13

А это, вы не поверите, персонаж покойного Дэвида Боуи

Персонажей — и старых, и новых — оказалось слишком много, чтобы уделить каждому достаточно внимания. В итоге любимцам публики достались лишь эпизоды. Зато музыкальным номерам и мучительно долгим и странным (хотя и важным для сюжета) сценам в Вигваме и его окрестностях уделили столько драгоценного времени, что зрителям, непривычным к линчевскому киноязыку, немудрено было заснуть в процессе. Современный телезритель подготовлен к экспериментам в сериалах — но прожженный авангардист Линч, как всегда, на шаг впереди дозволенного.

Хотя Линч обманул все зрительские ожидания, западные критики по большей части в восторге от нового сезона. «Возвращение» — действительно большой шаг вперед для телевидения в целом, хотя смутную неудовлетворенность зрителей, пытающихся разгадать смысл странного финала, это вряд ли успокоит. Но, в самом деле, разве мы могли рассчитывать, что новый сезон вернет нас в тот никогда не существовавший Твин Пикс, где трава была зеленее, солнце ярче, а девушки прекраснее?

Твин Пикс: подводим итоги возвращения 4

Линч снова сыграл агента Коула, расширил его роль и, похоже, неплохо провёл время

Одна из серий кончается долгим, снятым из одной точки кадром интерьера RR Diner, где за четверть века ничего не изменилось — потому что такова принципиальная позиция Нормы, владелицы заведения. Финальный вопрос Купера — «Какой сейчас год?» — обращен и к нам тоже: времена изменились, и мы с ними. Того Твин Пикса, где на завтрак подают вишневый пирог и наливают чертовски хороший кофе, а Одри Хорн не перестаёт танцевать сомнамбулический танец, нет и не будет. У вишневого пирога всегда был привкус крови, просто мы раньше этого не замечали.

Визуально эффектный, мрачный и по-линчевски странный сезон, оставляющий зрителей с чувством смутного беспокойства. Теперь уже навсегда.

Твин Пикс: подводим итоги возвращения 7

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Твин Пикс: подводим итоги возвращения
Удачно:
  • единая визуальная стилистика
  • сложная мифология мира
  • блестящие актерские работы
Неудачно:
  • замедленный ритм
  • высокая концентрация абсурда
8ХОРОШО
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Александра Королёва
Александра Королёва


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